„Nu trece prin cea mai bună perioadă!” Jucătorul de la Rapid care a dezamăgit în partida cu FC Botoșani

Fostul rapidist Daniel Pancu a analizat jocut giuleștenilor și l-a „sancționat” pe Alex Ioniță, pentru evoluția ștearsă din meciul cu FC Botoșani. Mijlocașul ofensiv a fost schimbat la pauza meciului, cu Jayson Papeau.

„Sunt mulțumit, când văd o foarfecă la ultima fază... A fost un joc cu puține acțiuni. Adi a schimbat în minutul 82, a trecut la o linie cu cinci fundași, pentru a securiza rezultatul, dar a primit gol și jucătorul care a intrat să securizeze 1-0 a marcat un super-gol.

Să rămânem cu partea frumoasă, cu ultima fază. Sincer, nu-l vedeam (n.r. - pe Dragoș Grigore să marcheze astfel). El marchează goluri, dar marchează cu capul, la faze fixe.

Pancu: „La Papeau se simte bucuria de a juca fotbal!”

Un alt plus, intrarea lui Papeau, se simte că are bucuria de a juca fotbal, în comparație cu Ioniță, care iar a ieșit la pauză și trebuie să-și recapete bucuria de a juca fotbal. Antrenorul are dreptate, eu sunt de partea antrenorului, pentru că Ioniță nu trece prin cea mai bună perioadă.

Rapid este altă echipă în deplasare. Sunt unii jucători cu o oarecare reținere, să nu-i spun frică, în a intra în dueluri cu adversarii. Acasă, aleargă altfel, e altceva. Astăzi a fost o situație mai specială, pentru că joacă din trei în trei zile, a fost frig afară”, a spus Daniel Pancu, potrivit Digisport.

Meciul cu FC Botoșani a fost al doilea în care Alex Ioniță este schimbat de Adi Mutu după pauză. La meciul din etapa precedentă, cu Chindia, scor 2-0, mijlocașul ofensiv al giuleștenilor a fost schimbat în minutul 58, tot cu Papeau, și atunci a părăsit gazonul supărat, mergând direct la vestiare.