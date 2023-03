"Ăsta e lucru îmbucurător!". Concluziile lui Flavius Stoican după FC Botoșani - Rapid 1-2

Rapid a deschis scorul prin Ştefan Pănoiu (minutul 42), cu un şut de la distanţă, şi se îndrepta spre victorie, dar gazdele au reuşit egalarea prin Sekou Camara (minutul 90). Rapid a smuls victoria printr-un gol spectaculos marcat de Dragoş Grigore (minutul 90+4), din foarfecă.

FC Botoşani a mai fost aproape de gol în minutul 66, când lovitura de cap a lui Gabriel Mutombo a fost respinsă în bară de portarul Horaţiu Moldovan.

Flavius Stoican rămâne optimist după înfrângerea cu Rapid



"Mi-e greu să comentez acest meci, pentru că... aş vrea să fiu realist, nu subiectiv. Am controlat jocul, ne-am creat câteva ocazii, am întâlnit o echipă, Rapidul, care s-a apărat.

Am primit un gol cu un şut senzaţional al lui Pănoiu, apoi am mai luat un gol spre final, după ce am reuşit să egalăm, un gol extraordinar al lui Dragoş Grigore.

Ca joc, destul de consistent, dar fără a marca din ocaziile marcate, trebuie să fim mult mai lucizi în faţa porţii. Chiar dacă sunt adversari cu nume, întâlnim adversari pe care putem să îi subordonăm.

Luăm lucrurile bune din meciul ăsta, am dominat, în mare parte, Rapidul. Ăsta e un lucru îmbucurător, dar dezamăgitor e că plecăm fără punct sau puncte.

Trebuie să fim lucizi, nu suntem Barcelona, să avem o mulţime de ocazii, alea pe care ni le creăm, trebuie să le marcăm", a spus tehnicianul lui FC Botoșani la finalul partidei.