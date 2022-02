„Nu e adevărat, eu decid!” David Miculescu îl contrazice pe tatăl său. Ce spune despre posibilul transfer în MLS

Fotbalistul de 20 de ani este curtat de Charlotte FC, din Major League Soccer și nu ar spune „nu” unei experiențe peste ocean.

Miculescu îl contrazice pe tatăl său, care a susținut că nu exită nimic concret în ceea ce privește oferta venită de la americani.

„Cât timp sunt la UTA, sunt concentrat doar pe ce am de făcut la acest club. Am primit o informare din partea conducătorilor că am o ofertă din străinătate (n.r. - cea din MLS). Sunt interesat.

Am văzut ce a spus tatăl meu, nu e adevărat, sunt deschis la orice ofertă. Eu iau deciziile. Vorbesc și cu familia mea, dar acele zvonuri n-au fost deloc adevărate”, a declarat Miculescu după FCU Craiova - UTA 1-1.

Ce a spus tatăl lui Miculescu

„În primul rând, nu știu prețul transferului. În al doilea rând, nu sunt convins că plecarea în campionatul american e cea mai bună opțiune. Un singur lucru ne-ar mulțumi: banii. În rest, nimic. Eu aș vrea să-l văd pe David jucând în Europa. Aș avea o mulțumire sufletească. Nu ne grăbim nicăieri, nu exclud varianta să rămână la UTA.

David nu a discutat cu clubul, noi nu am bătut palma cu americanii.

Când și dacă vor fi negocieri, impresarul său, Cătălin Sărmășan, se va ocupa de ele. Așa că nu înțeleg de unde atâta grabă. Știu că începe campionatul lor la finele săptămânii viitoare, dar mai știu și faptul că perioada de transferuri se încheie la mijlocul lunii martie”, a spus Vali Miculescu, potrivit aradon.ro.