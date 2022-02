Detaliul care explică forma bună a lui Miculescu: „A înțeles acest lucru!” Cum a fost caracterizat fotbalistul dorit de FCSB

Fotbalistul este golgheterul arădenilor în acest sezon, iar prestațiile sale bune l-au pus în vizorul echipelor importante din Liga 1. Gigi Becali a dorit să îl transfere și a făcut o ofertă pentru el, însă suma nu a fost pe placul oficialilor din Arad, care așteaptă să primească minimum un milion de euro în schimbul său.

Mai nou a apărut și o ofertă importantă din MLS, de la Orlando City, pentru fotbalistul de la UTA Arad, însă nu s-a făcut nicio mutare în acest sens. Mijlocașul ofensiv însă este un fotbalist de perspectivă, iar șansele să prindă un transfer important sunt mari.

Laszlo Balint: „Va face pasul către o echipă importantă!”



Laszlo Balint, fostul antrenor al UTA-ei Arad, a vorbit despre tânărul fotbalist pe care l-a avut sub comandă, dezvăluind care sunt calitățile sale. Mai mult, tehnicianul a spus și care este 'secretul' formei bune a lui Miculescu, punând accent pe viața extrasportivă pe care jucătorul o are.

„E clar că, mai devreme sau mai târziu, Miculescu va face pasul către o echipă importantă. Cred că ar putea face pasul către o echipă importantă din străinătate. Are calitate, îl ajută fizicul. Are talie, este puternic, are joc aerian și se ajută de piciorul drept, deși este stângaci. Este principalul marcator al echipei, a înscris goluri care au adus puncte importante.

Au fost momente în care l-am luat pe partea de analiză video și i-am arătat anumite situații în care pe dezvoltarea de joc mingea ajungea la el, el o dădea mai departe și nu avea reacția de a merge imediat către zona de finalizare. Ușor, ușor, a îmbunătățit acest lucru, precum și jocul între linii. Progresul lui a fost remarcabil, cel puțin în ultimul sezon.

A înțeles importanța vieții extrasportive. Nu vă gândiți la prostii, mă gândesc la alimentație când spun asta. E un detaliu foarte greu de controlat de noi, de antrenori, de staff-ul medical. Colaborăm cu o doamnă doctor nutriționistă, iar ea de fiecare dată făcea un plan alimentar pentru fiecare jucător în parte. Miculescu chiar s-a ținut de acest lucru”, a declarat Laszlo Balint pentru GSP.