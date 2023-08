„Nu am realizat absolut nimic!” Nicolae Dică rămâne cu picioarele pe pământ după a doua victorie consecutivă 

Oltenii au ajuns la a doua victorie consecutivă în campionat sub comanda lui Nicolae Dică, după startul dezastruos de sezon. FC U Craiova a deschis rapid scorul, prin Chițu, în minutul 4, după ce Sidibe i-a pasat decisiv, iar zece minute mai târziu Chițu i-a oferit un assist lui Sidibe.

Gazdele au mai „lovit” o dată, prin Van Durmen, în minutul 21, din pasa lui Bauza și au stabilit astfel rezultatul la pauză. Ilfovenii, care veneau după două victorii consecutive, au reușit să marcheze prin Sigurjonsson, în minutul 78.

Nicolae Dică: „Putem face performanță!”

Nicolae Dică a vorbit la finalul meciului, mulțumit de victoria obținută și de prestația echipei sale.

„O notă mare pentru prestație, e important că am reușit să îl câștigăm. Am făcut un joc bun din punct de vedere ofensiv, defensiv mi-aș fi dorit să nu încasăm acel gol. Îi felicit pe băieți pentru atitudinea avută, știam că ne așteaptă un meci greu, Voluntari avea o formă foarte bună, câștigase cu Rapid în ultima etapă.

Ne bucurăm că am reușit să câștigăm al doilea joc consecutiv, dar nu am realizat absolut nimic, trebuie să rămânem modești, calmi, să ne antrenăm la 100%. Am încredere în băieți și împreună cu conducerea știu că putem face performanță. La fotbal nu există liniște, eu nu mă mulțumesc niciodată cu puțin, e clar că putem și mai mult decât s-a făcut în anii precedenți, am spus că putem reuși asta cu muncă și disciplină.

(n.r. despre meciul FCSB-ului) Au făcut un joc bun, au întâlnit un adversar foarte bun, rar am văzut o echipă care să joace 30 de minute în 10 oameni și să facă un astfel de pressing, să iasă cu mingea de la portar. Îi așteaptă un retur foarte greu, dar am încredere în echipele românești”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului.

În urma rezultatului, FC U Craiova se află pe locul opt în clasament, având șase puncte obținute în cinci etape, însă este amenințată de meciurile pe care trebuie să le mai dispute și celelalte echipe. În următoarea etapă oltenii se deplasează pentru meciul cu Petrolul Ploiești.