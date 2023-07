Explicațiile lui Nicolae Dică după ce FCU Craiova a ajuns la trei înfrângeri consecutive

U Cluj a învins, în deplasare, pe FCU Craiova, scor 4-3, în meciul de debut al etapei a treia din Superligă. Trei jucători au reuşit dubla: Chiţu, Nistor şi Chipciu.

Concluziile lui Nicolae Dică după înfrângerea cu U Cluj



Tehnicianul de la FCU Craiova a vorbit despre eșecul suferit pe teren propriu, explicând care au fost greșelile pe care le-au făcut jucătorii în confruntarea cu ardelenii.

"Îmi doresc ca jucătorii să aibă mai multe realizări în 25 m. La primul șut pe poartă am primit acel gol ușor.

În a doua repriză am reușit să intrăm bine în joc, să întoarcem. Le-am transmis să fie o echipă compactă, agresivă. Am avut o atitudine ok, dar vreau mai mult. Pe faza defensivă să fim mai agresivi, vreau reacție de la ei. Trebuie să facem ambele faze. Trebuie să acționăm ca o echipă. Marcăm trei goluri și să pierzi jocul... este foarte dificil. Am primit goluri foarte ușor.

Foarte puțin după trei etape, trebuie să ne trezim rapid, trebuie să câștigăm puncte. Să analizăm ceea ce am făcut greșit și să nu mai facem asta pe viitor. A fost decizia mea să-i schimb", a declarat Nicolae Dică, după meci.