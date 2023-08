Nicolae Dică îi cheamă înapoi pe fanii lui FC U Craiova: "Obiectivul e play-off-ul! Îi aștept la stadion"

Juan Bauza, în minutul 45+14. Partida de la Botoșani a fost Unicul gol al meciului care a durat 111 minute a fost marcat de, în minutul 45+14. Partida de la Botoșani a fost întreruptă timp de 10 minute în prima repriză pentru o analiză VAR.

Nicolae Dică îi cheamă înapoi pe fanii lui FC U Craiova

Nicolae Dică și-a felicitat jucătorii pentru atitudine, i-a chemat pe După meci,și-a felicitat jucătorii pentru atitudine, i-a chemat pe fanii din Peluza Sud înapoi la stadion și anunță că obiectivul lui FC U Craiova din acest sezon este accederea în play-off.

"Am avut atitudine bună. Băieții s-au dăruit, au fost uniți și au luptat până la final. Am avut foarte multe ocazii clare, în jur de 6-7, dar am marcat un singur gol. Din păcate, marcăm foarte puțin. Trebuie să fim mai concentrați la finalizare și să marcăm mai mult. Trebuia să marcăm cel puțin 3 goluri în seara asta, dar important e că am câștigat, am avut o atitudine bună. Cei de la Botoșani ne-au pus probleme mai ales la fazele fixe, dar ușor, ușor vom regla lucrurile. Privim în viitor cu încredere.

Obiectivul e play-off-ul. Ne dorim acest lucru și avem toate condițiile. Avem jucători foarte buni, dar, așa cum le-am zis și lor, trebuei să jucăm ca o echipă, nu individual. Azi am arătat ca o echipă în multe momente.

Ăsta e VAR-ul, ce să facem dacă trebuie să așteptăm? (n.r - despre absența suporterilor) Noi ne dorim ca suporterii să vină alături de echipă. Important e ca noi să câștigăm, iar dacă vom avea rezultate pozitive vor reveni. Echipa are nevoie de ei, jucătorii au nevoie să fie încurajați. Când au fost alături de noi, echipa a avut rezultate. Eu îi aștept la stadion cu mare plăcere.

Ne așteaptă o partidă dificilă cu FC Voluntari, așa cum sunt toate din campionat. Trebuie să fim pregătiți. Avem 6 zile să ne antrenăm foarte bine", a spus Nicolae Dică.

FC U Craiova are trei puncte după primele patru etape din Liga 1 și ocupă locul 11. Pentru olteni urmează meciul de pe teren propriu cu FC Voluntari, programat vineri, de la 20:30.