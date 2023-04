Liderul din clasament a pierdut deplasarea cu FCSB, astfel că lupta la titlu este mai încinsă ca niciodată. Partida a adus în atenția publicului și un moment „tensionat”, produs în minutul 58, când l-a schimbat pe Andrei Borza, unul dintre tinerii de perspectivă din echipa sa despre care s-a vorbit mult în ultimul timp.

Antrenorul a fost surprins răstindu-se la Borza, care avea lacrimi în ochi în timp ce se îndrepta spre banca de rezerve. La conferința de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj, Hagi a fost întrebat despre momentul tensionat și a vorbit despre ieșirea sa.

Gheorghe Hagi, despre momentul „tensionat” cu Andrei Borza

Tehnicianul a precizat că nu a țipat la jucătorul său, însă că a folosit o voce „mai grea” pentru a-i adresa o întrebare lui Andrei Borza. Totodată, Gheorghe Hagi a declarat că este îndreptățit să reacționeze, în contextul în care are o mare responsabilitate față de echipă în calitate de manager.

„N-am ţipat la Borza, l-am întrebat. Nici nu l-am certat. A fost doar o întrebare. Era minutul 60 şi am făcut toate schimbările. Am reacţionat cu o voce mai grea şi am pus o întrebare.

Cred că este dreptul meu ca manager, care are o anumită responsabilitate, să ştiu ce se întâmplă pentru că trebuie să reacţionez. A fost o chestiune imediat pentru mine în care am reacţionat. În rest, lucrurile merg bine”, a declarat Gheorghe Hagi la conferința de presă.