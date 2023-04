FCSB a câștigat partida cu Farul Constanța, 2-1, din runda a patra a play-off-ului, și s-a apropiat la 2 puncte de echipa pregătită de Gică Hagi (58 ani).

Andrei Borza a ieșit în lacrimi de pe teren

Nemulțumit de randamentul elevilor săi după primele 45 de minute, Gică Hagi i-a scos la pauză pe Louis Munteanu (20 ani), Dragoș Nedelcu (26 ani) și Dina Grameni (20 ani), iar în teren au intrat Enes Sali (17 ani), Tudor Băluță (24 ani) și Carlo Casap (24 ani). Însă, 12 minute mai târziu, „Regele” avea să-l înlocuiască pe Andrei Borza (17 ani) cu Gustavo Marins (21 ani).

Antrenorul Farului l-a taxat pe fundașul stânga pentru evoluția sa și i-a strigat: „Ce ai, mă? Ce ai?”. Moment în care Borza nu și-a putut stăpâni emoțiile și a început să lăcrimeze.

Gică Hagi, neumulțumit după FCSB - Farul 2-1

„Prea ușor am pierdut mingea, n-am știut să jucăm ca până acum, puteam să marcăm noi primii, dar în jumătatea adversă am avut calitate foarte puțină. Construcția a fost previzibilă și grea.

Ușor, pe o presiune a adversarului, trebuie să știi să știi unde să te duci, trebuie să ai atacanți care știu ce să facă. În careu au marcat un gol mai mult decât noi cei de la FCSB. Eu nu sunt mulțumit de cum a arătat echipa, ofensiv nu am fost noi. Când nu ești tu, e greu să ai pretenții la un asemenea nivel.

Important e că nu am fost noi. Când pierzi, e clar că ești supărat, am făcut lucruri extraordinare, dar n-am fost noi, nu puteam să aspirăm la rezultate foarte bune. Sunt momente și momente... Așa a fost, așa a venit, trebuia să fac ceva, nu eram mulțumit (n.r. - despre schimbările de la pauză), ofensiv nu a mers cum am vrut noi.

La ultima pasă atacanții au pierdut mingile, cât să aducă echipa? Cât să facă? Atacanții au făcut foarte puțin în seara asta”, a declarat Gică Hagi, la finalul partidei de pe Arena Națională.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 39 de puncte

2. CFR Cluj - 38 de puncte

3. FCSB - 37 de puncte

4. Universitatea Craiova - 32 de puncte

5. Rapid - 28 de puncte

6. Sepsi OSK - 24 de puncte