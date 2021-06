Se considera cel mai bun fundas din Romania, dar CFR a renuntat la serviciile sale: "Ce puteam sa fac daca CFR a zis: 'Multumim, Vinicius!'?" Fundasul negociaza cu o rivala a clujenilor

Vicinius negociza cu o rivala a CFR-ului.

CFR s-a despartit de Paulo Vinicius vara aceasta. Fundasul central a venit la Cluj, liber de contract, in 2017, de la Apollon Limassol. In cei 4 ani petrecuti in Gruia, brazilianul a castigat patru titluri de campion si doua Supercupe ale Romaniei.

Chiar daca implineste 37 de ani in august, Vinicius isi doreste sa mai joace fotbal. De altfel, jucatorul ar fi vrut sa continue la CFR, dar conducerea clubului nu a mai luat in calcul prelungirea contractului.

"Au pus pe site: 'La revedere, Vinicius!'. Pentru toti suporterii am fost legenda. Nu a fost corect, dar asa e viata. A vorbit ceva presedintele. A fost totul bine... Vinicius vom prelungi... dar apoi a venit si a spus ca nu mai vrem sa continuam. De acord. Asa e viata de fotbalist", a declarat Vinicius pentru ProSport.

Brazilianul se considera cel mai bun fundas din Romania, iar pe locul doi il vede pe Andrei Burca. Cu toate acestea, recent parteneri in centrul defensivei, cei doi jucatori pot fi rivali in batalia la titlu din sezonul viitor. Fostul jucator al CFR-ului a confirmat ca negociaza cu o echipa care isi doreste campionatul in Liga 1.

"Burca este cel mai bun, dar dupa mine. A facut un sezon foarte bun si cred ca se va transfera si el. Nu vad unul mai bun. Vinicius nu mai e acolo. Sunt sanse foarte mari sa ma intorc in Romania. Am vazut ca s-a vorbit in presa din Romania. Eu nu stiu, nu vreau sa spun mai multe. E mai bine", a precizat Vincius.