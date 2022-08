„Am fost foarte nervos și nemulțumit!” Ce l-a înfuriat pe Mihai Stoica după meciul cu Dunajska Streda 

Deși roș-albaștrii s-au impus datorită golului marcat de Joonas Tamm, în minutul 69, Mihai Stoica a anunțat că se teme de returul de pe Arena Națională, după ce a văzut jocul prestat de fotbaliștii pregătiți de Nicolae Dică. Managerul general a criticat prestația jucătorilor.

Mihai Stoica, enervat după meciul cu Dunajska Streda

Oficialul vicecampioanei României s-a arătat extrem de nemulțumit de faptul că, deși Dunajska Streda a rămas în inferioritate numerică în minutul 67, nu a reușit să stăpânească jocul și să își creeze mai multe ocazii. Totodată, Mihai Stoica a punctat că faptul că nu există în lot jucători cu experiență în cupele europene reprezintă o problemă.

„Pot fi probleme la retur. Am fost foarte nervos după meci și foarte nemulțumit de faptul că la 1-0 pentru noi, când ei erau în 10 oameni, noi n-am stăpânit jocul. Noi n-am mai ajuns la poartă, în schimb ei au ajuns la poarta noastră! Ne-am pierdut organizarea.

Avem și o problemă, deoarece n-avem jucători cu experiență în cupele europene. În plus, românul - și nu doar românul - are o frică de succes. Când ai 1-0, joci 11 vs. 10, unii au tendința de a juca mai precaut. Dar noi n-am jucat nici precaut! Poate așa a trebuit să se întâmple, ca Gigi să mai facă niște eforturi și să completeze lotul”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

De la meciul cu Dunajska Streda, FCSB a oficializat trei transferuri, Eduard Radaslavescu (18 ani, mijlocaș ofensiv), Radu Boboc (23, fundaș dreapta) și Marco Dulca (23, mijlocaș central).