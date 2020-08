O noua oferta pentru Alibec vine tot din Turcia! Ce echipa a pus ochii pe atacantul Astrei!

Denis Alibec este foarte aproape sa o paraseasca in aceasta vara pe Astra.

Denis Alibec (29 de ani) este unul dintre cei mai curtati fotbalisti din Liga 1. Fotbalistul a primit trei oferte pana in acest moment. Pe langa dorinta CFR-ului de a-l transfera, se pare ca doua echipe din Turcia au mai pus ochii pe atacantul Astrei. Dupa ce Marius Sumudica a declarat in prima faza ca isi doreste sa il aduca pe Alibec la Gaziantep, un alt club din Liga a 2-a, Samsunspor, si-a manifestat intentia de a-l lua.

Samsungspor incearca sa negocieze transferul cu oficialii Astrei. Turcii si l-au mai dorit si pe Kevin Boli de la CFR, insa doar gratis.

"Oferta este de 600.000 de euro si 30% dintr-un viitor transfer, daca pleaca un urmatorii trei ani. Catalin Lita negociaza si el a vorbit de salariu cu Alibec. Ar fi de aproximativ 500.000 de euro, plus bonusuri. Nu am primit niciun raspuns. Eu cred mult in Denis si pentru el am refuzat jucatori de clasa, care cereau 7-900.000 de euro. Am fi dat 800.000 de euro, dar el mai are un an de contract. Peste patru luni poate semna cu orice echipa, il luam liber", a declarat Marius Sumudica.

Alibec isi manifesta intentia de a pleca de la Astra inca din play-off-ul sezonului trecut:

"Va dati seama ca mi-as dori sa plec. Mai ales ca nu avem voie in Europa, nu jucam pentru nimic. Normal ca mi-as dori sa ma duc la mai bine, sa ma realizez. De ce nu, sa joc in Champions League", declara Denis Alibec in urma cu o luna.

1,9 milioane de euro este cota de piata a atacantului, conform Transfermarkt.