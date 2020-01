ULTIMA ORA | Pleaca Radu, dar vor un alt roman! Ce jucator din Liga 1 poate ajunge la Genoa! Oferta a fost confirmata de club

Genoa a facut oferta pentru un portar din Liga 1.

Portarul celor de la Genoa, Ionut Radu, si-a gasit echipa. Dupa ce portarul care apartine de Inter, dar este imprumutat la Genoa a fost scos din echipa dupa venirea lui Mattia Perin, Ionut Radu a decis sa plece. Potrivit celor de la les-transferts.com, Inter a ajuns la un acord cu Nice pentru imprumutul lui Radu in Ligue 1 pentru o perioada de 18 luni.

Potrivit stiri.botosani.ro, cei de la Genoa au facut o oferta pentru jucatorul celor de la FC Botosani, George Cimpanu. Acest lucru a fost confirmat si de patronul clubului, Valeriu Iftime, care spune ca suma de transfer ar fi fost bunicica, insa nu il va lasa pe Cimpanu sa plece.



"Cimpanu a jucat foarte bine in amicale. Am o oferta de la Genoa pentru el dar nu ii dau drumul. Suma este bunicica dar el trebuie sa joace meci de meci in Liga 1 si apoi sa plece intr-un campionat mai puternic. Altfel se pierd si copiii astia", a declarat Valeriu Iftime pentru sursa citata.

Goerge Cimpanu (19 ani) este un mijlocas ofensiv si este crescut de FC Botosani. Acesta este cotat la 150.000 de euro pe transfermarkt.com