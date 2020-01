Ultima noapte de razboi! Radu, ultima aparitie pe banca la Genoa? Transferul se poate rezolva in urmatoarele ore

Ionut Radu (22 de ani) a fost din nou rezerva la Genoa in deplasarea de la Firenze (0-0).

Aproape sigur, e ultima aparitie a romanului pe banca la Genoa. "Ori titular, ori plec" - e pozitia clara a lui Radu si a reprezentantilor sai. Agentul lui Ionut negociaza un transfer la Nice. Francezii nu l-ar vrea, insa, doar pentru 6 luni. Insista sa-l pastreze macar pana in vara lui 2021.

Antrenata de legenda lui Arsenal Patrick Vieira, Nice e acum pe locul 11 in Ligue 1, dar are ca obiectiv calificarea in Europa League. O despart acum numai 3 puncte de pozitiile care trimit in cea de-a doua competitie europeana ca importanta.

Ionut Radu a fost titular in ultimul an si jumatate la Genoa, insa a iesit din poarta odata cu revenirea lui Perin la echipa. Goalkeeperul italian a fost imprumutat pana in vara de la Juventus. Radu se afla in aceeasi situatie, fiind si el cedat temporar, insa de Inter. Ar fi trebuit sa revina pe Meazza la vara, insa planurile par sa-i fie incurcate de situatia actuala de la Genoa.