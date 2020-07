Viitorul REFUZA inghetarea sezonului si izolarea in cantonament! Gica Popescu AMENINTA ca baga juniorii: "De ce sa platesc eu?"

Presedintele Viitorului a refuzat categoric propunerea dinamovistilor de a se ingheta sezonul Ligii 1.

Bogdan Balanescu, directorul general de la Dinamo, a propus ca sezonul sa fie inghetat in urma aparitiei a sase cazuri de jucatori infectati in cadrul clubului alb-rosu! Viitorul Constanta nici nu vrea sa auda de asa ceva, iar Gica Popescu invoca ratiuni financiare pentru care ar refuza din start propunerea.

"De ce trebuie sa platesc eu pentru neglijenta altora? Noi am respectat protocolul, nu am avut niciun caz de coronavirus. De ce sa intram noi in izolare in cantomanet? Trebuie sa intre in izolare doar echipele care au astfel de cazuri. In aceasta perioada de concediu si de vacante, preturile la orice hotel de pe litoral sunt undeva la minim 100 de euro de persoana. Daca ar trebui sa stau in cantonament as plati undeva la 50-60 de mii de euro pe luna. De ce trebuie sa platesc eu pentru neglijenta lor?

Daca nu e neglijenta, au avut ghinion. Sa stea izolate in cantonament echipele care au astfel de probleme. Daca vom fi obligati sa stam in cantonament, vom baga echipa de juniori in ultimele etape. Din punct de vedere matematic, suntem scapati. In caz ca mai castigam un joc, e greu sa pierdem si locul 1. Pentru a economisi sume de bani oricum avem echipa de juniori. Daca e sa fim acuzati ca desconsideram competitia, asta e. Am mai fost acuzati de magarii si nu s-a intamplat nimic.

Suntem parteneri in aceasta competitie, cluburile, liga si televiziunile, si ar trebui sa ne gandim si la pierderile pe care le-ar putea avea televiziunile daca se ingheata campionatul. Ar trebui sa facem tot ce ne sta in putinta ca sa incheiem acest campionat. Din moment ce inca este posibila desfasurarea campionatului, trebuie sa jucam in continuare, pana la final", a spus Gica Popescu la Digisport.

"Baciul" a comentat si situatia din Cupa Romaniei si a anuntat ca situatia poate deveni imposibila pentru Dinamo.

"Nu stiu cand mai poate juca Dinamo finala Cupei. Mi-e teama ca trebuie sa joace din doua in doua zile pana la final. E normal sa isi apere la comisii acest drept. Ramane de vazut daca au sau nu dreptate", a adaugat fostul jucator al Barcelonei.