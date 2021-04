Viitorul lui Hagi tremura la retrogradare! AICI ai programul complet al playoutului din Liga 1! Cum arata clasamentul acum si cand se joaca toate meciurile

Sezonul regulat din Liga 1 s-a incheiat cu Viitorul 0-2 Gaz Metan.

Infrangerea fostei campioane cu Gazul continua sezonul teribil al Viitorului si ii da emotii lui Hagi. Pentru prima oara dupa 8 ani, Viitorul sta cu emotii pentru supravietuirea in Liga 1. Se va lupta sa scape de retrogradare cu Hermannstadt, Dinamo, Poli Iasi, Voluntari sau Medias.

Dupa revenirea lui Hagi alaturi de echipa, Viitorul spera sa-si schimbe destinul si sa inceapa sa urce: e la doar 4 puncte de liderul FC Arges.

Dupa marirea numarului de echipe din Liga 1 la 16, sistemul tur/retur pentru playout a fost abandonat si inlocuit cu o singura serie de 9 meciuri pentru fiecare club. Norocoasele de la tragerea la sorti au 5 jocuri acasa si 4 in deplasare, iar restul echipelor, inclusiv Dinamo, invers.

Primele doua clasate din playout au apoi o finala intre ele. Castigatoarea intalneste ulterior, in ultimul joc al sezonului, intr-un nou baraj, echipa clasata pe locul 4 in playoff. Asa se va stabili ultima calificata in Conference League.

La retrogradare, pozitiile 9 si 10 retrogradeaza direct, iar locurile 7 si 8 dau baraj contra locurilor 4, respectiv 3 din playoff-ul ligii secunde.

Clasamentul de la care se pleaca in playout:

1. FC Arges 20p

2. Chindia 20p

3. Astra 19p

4. UTA 19p

5. Gaz Metan 17p

6. Voluntari 16p

7. Viitorul 16p

8. Dinamo 14p

9. Hermannstadt 13p

10. Poli Iasi 13p

Programul playout-ului



ETAPA 1 - 17/18 APRILIE

FC ARGES - POLI IASI

CHINDIA TARGOVISTE - HERMANNSTADT

ASTRA GIURGIU - DINAMO BUCURESTI

UTA ARAD - VIITORUL CONSTANTA

GAZ METAN MEDIAS - FC VOLUNTARI

ETAPA 2 - 20/21/22 APRILIE

FC ARGES - CHINDIA TARGOVISTE

HERMANNSTADT- ASTRA GIURGIU

DINAMO BUCURESTI - UTA ARAD

VIITORUL CONSTANTA - GAZ METAN MEDIAS

POLI IASI - FC VOLUNTARI

ETAPA 3 - 24/25 APRILIE



ASTRA GIURGIU - FC ARGES

CHINDIA TARGOVISTE - POLI IASI

UTA ARAD - HERMANNSTADT

GAZ METAN MEDIAS - DINAMO BUCURESTI

FC VOLUNTARI - VIITORUL CONSTANTA

ETAPA 4 - 27/28/29 APRILIE



FC ARGES - UTA ARAD

CHINDIA TARGOVISTE - ASTRA GIURGIU

HERMANNSTADTU- GAZ METAN MEDIAS

DINAMO BUCURESTI - FC VOLUNTARI

POLI IASI - VIITORUL CONSTANTA

ETAPA 5 - 1/2 MAI

GAZ METAN MEDIAS - FC ARGES

UTA ARAD - CHINDIA TARGOVISTE

ASTRA GIURGIU - POLI IASI

FC VOLUNTARI - HERMANNSTADT

VIITORUL CONSTANTA - DINAMO BUCURESTI

ETAPA 6 - 8/9 MAI

FC ARGES - FC VOLUNTARI

CHINDIA TARGOVISTE - GAZ METAN MEDIAS

ASTRA GIURGIU - UTA ARAD

HERMANNSTADT - VIITORUL CONSTANTA

POLI IASI - DINAMO BUCURESTI

ETAPA 7 - 15/16 MAI

VIITORUL CONSTANTA - FC ARGES

FC VOLUNTARI - CHINDIA TARGOVISTE

GAZ METAN MEDIAS - ASTRA GIURGIU

UTA ARAD - POLI IASI

DINAMO BUCURESTI - HERMANNSTADT



ETAPA 8 - 18/19/20 MAI

FC ARGES - DINAMO BUCURESTI

CHINDIA TARGOVISTE - VIITORUL CONSTANTA

ASTRA GIURGIU - FC VOLUNTARI

UTA ARAD - GAZ METAN MEDIAS

POLI IASI - HERMANNSTADT



ETAPA 9 - 22/23 MAI

HERMANNSTADT - FC ARGES

DINAMO BUCURESTI - CHINDIA TARGOVISTE

VIITORUL CONSTANTA - ASTRA GIURGIU

FC VOLUNTARI - UTA ARAD

GAZ METAN MEDIAS - POLI IASI