Vesti de ULTIMA ORA despre George Tucudean! "A intrat la antrenamente" Anuntul oficialilor CFR despre atacantul campioanei

George Tucudean a avut probleme de sanatate si a lipsit de la ultimele meciuri ale CFR-ului.

Bogdan Mara, directorul sportiv al celor de la CFR Cluj a vorbit, in direct la Ora Exacta in Sport, despre ultimele meciuri din campionat si despre situatia in care se afla echipa pe care o reprezinta. CFR are prima sansa la castigarea campionatului, insa FCSB s-a apropiat periculos si o poate egala daca va castiga derby-ul de duminica, de la Cluj.

Mara e sigur ca fotbalistii CFR-ului vor reusi sa se concentreze si sa o invinga pe FCSB.

Mai mult, oficialul clujenilor a vorbit si despre starea de sanatate a lui George Tucudean, care a suferit o interventie chirurgicala in apropierea inimii. Atacantul CFR-ului a revenit la antrenamente, iar cei de la echipa spera ca acesta va fi apt sa intre pe teren cat mai curand si sa ajute campioana en-titre sa-si pastreze trofeul.

"Infrangerea din Cupa, chiar daca a fost la un scor destul de mare, nu e o drama. Scorul nu reflecta ce s-a intamplat pe teren. Momentan ne concentram pe campionat si, cu siguranta, in meciul retur, vom vedea ce strategie vom adopta.

Si la Craiova am controlat jocul si am avut multe situatii de gol. Am luat un punct important.

Am vazut meciul dintre FCSB si Sepsi. Ce pot sa spun? O prima repriza in care Sepsi a jucat destul de bine, un meci echilibrat. Iar dupa pauza... Nu vreau sa comentez meciul altora. Ma gandesc la echipa noastra.

Urmeaza un derby, intre locul 1 si locul 2, ne pregatim foarte bine in aceasta saptamana si vom vedea.

Nu vreau sa ne gandim la arbitraj, e un derby, toata lumea va fi cu ochii pe acel meci. Orice arbitru va fi, sunt convins ca va arbitra bine. Nu stiu ce decizie se va lua, noi vom munci sa ne pregatim, sa fim proaspeti si motivati. Jucatorii sunt pe teren.

S-a vorbit mult despre arbitrii, dar nu cred ca ei castiga un meci pe teren.

Noi ne concentram, jucatorii trebuie sa fie inspirati si concentrati.

Normal ca speri sa ajungi, nu e usor. Ne dorim, speram, sa ajungem intr-o cupa europeana. Dar, repet, primul obiectiv este castigarea campionatului. In vara vom gandi o strategie si obiectivul va fi sa ajungem intr-o cupa europeana.

Tucudean a intrat la antrenamente, sa vedem in cat timp va fi apt de joc. Speram sa-l avem si pe el alaturi de noi usor-usor si sa luptam cu toti pentru campionat", a spus Bogdan Mara la PRO X.