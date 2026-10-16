Vestea momentului despre Aymen Boutoutaou! Ce urmează pentru jucătorul lui FCSB

Vestea momentului despre Aymen Boutoutaou! Ce urmează pentru jucătorul lui FCSB Superliga
Alexandru Hațieganu
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Aymen Boutoutaou a aflat ce urmează pentru el la FCSB.

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FCSBSuperligaaymen boutoutaouGigi BecaliLaurentiu Reghecampf
Din articol

Laurențiu Reghecampf a început cu o victorie al treilea mandat de antrenor la FCSB. Formația bucureșteană s-a impus pe teren propriu în fața Oțelului, scor 1-0, într-o partidă din runda 11 a Superlgii, decisă de golul lui Alexandru Stoian.

Noul tehnician de la FCSB și-ar fi dorit să îl aibă la dispoziție pe Aymen Boutoutaou pentru partida cu Oțelul, dar algerianul s-a accidentat la un antrenament.

Ce se întâmplă cu Aymen Boutoutaou la FCSB

Jucătorul algerian a fost trimis de staff-ul medial al lui FCSB la celebra Marijana Kovacevic, pentru a se trata, în urma leziunii musculare pe care a suferit-o.

Aymen Boutoutaou s-a întors refăcut din Serbia și este indisponibil pentru meciul din runda 12 a Superligii cu FC Voluntari, conform fanatik.ro.

Rămâne de văzut dacă Laurențiu Reghecampf va decide să îl includă pe Boutoutaou în lotul roș-albaștrilor pentru deplasarea de la Voluntari.

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Aymen Boutoutaou, în Dinamo - FCSB / Foto Sport Pictures
Aymen boutoutaou video
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Venit în iulie 2026, mutarea francezului a costat aproximativ un milion de euro. În actualul sezon, Boutoutaou a bifat 11 apariții în tricoul campioanei și a marcat două goluri.

Înainte de sosirea în România, Boutoutaou a evoluat la Valenciennes și FC Sochaux, în Franța.

Gigi Becali: "Reghe zice că Boutoutaou e de Champions League"

Patronul roș-albaștrilor nu este convins de calitățile fotbalistului de bandă, însă Laurențiu Reghecampf pare să aibă mai multă încredere în francez.

"Degeaba zice Reghe, cu echipa asta n-ai cum să mergi pe locul 1, că n-ai cu cine. E posibil, că vine Drăguș, vine și Boutoutaou, că el zice că e de Champions League, mie nu mi s-a părut, dar e posibil! El zice că da. Și e posibil să avem cât de cât valoare, dar eu aduc jucători acum. Nu mai!", a spus Gigi Becali.

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