Vestea momentului despre Aymen Boutoutaou! Ce urmează pentru jucătorul lui FCSB

Laurențiu Reghecampf a început cu o victorie al treilea mandat de antrenor la FCSB. Formația bucureșteană s-a impus pe teren propriu în fața Oțelului, scor 1-0, într-o partidă din runda 11 a Superlgii, decisă de golul lui Alexandru Stoian.

Noul tehnician de la FCSB și-ar fi dorit să îl aibă la dispoziție pe Aymen Boutoutaou pentru partida cu Oțelul, dar algerianul s-a accidentat la un antrenament.

Ce se întâmplă cu Aymen Boutoutaou la FCSB

Jucătorul algerian a fost trimis de staff-ul medial al lui FCSB la celebra Marijana Kovacevic, pentru a se trata, în urma leziunii musculare pe care a suferit-o.

Aymen Boutoutaou s-a întors refăcut din Serbia și este indisponibil pentru meciul din runda 12 a Superligii cu FC Voluntari, conform fanatik.ro.

Rămâne de văzut dacă Laurențiu Reghecampf va decide să îl includă pe Boutoutaou în lotul roș-albaștrilor pentru deplasarea de la Voluntari.