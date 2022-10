FCSB și-a câștigat restanța cu FC Argeș, 3-2, la capătul unui meci nebun. Victoria roș-albaștrilor a venit în minutul 87, când Andrei Cordea (23 ani) a fructificat centrarea lui Alexandru Pantea (19 ani) și i-a adus vicecampioanei României prima victorie în Superligă după o lună și jumătate de secetă.

Vali Crețu, mesaj clar după victoria cu FC Argeș: „Mi-am demonstrat valoarea cu West Ham, Anderlecht și Craiova!”

Valentin Crețu (33 ani) susține că FCSB a avut de spart un blocaj mental în campionat. De asemenea, fundașul dreapta al roș-albaștrilor a ținut să le răspundă și contestatarilor care îl critică pentru modul cum centrează, argumentând că în ultimii doi a fost cel mai bun jucător pe postul său.

„E un blocaj mental, când nu câștigi de atâta timp în campionat e normal să fie greu. Ne bucurăm că a venit victoria. De mâine trebuie să fim mult mai serioși, mai concentrați, să nu mai ajungem în asemenea situații.

Cred că eu demonstrez pe teren. De când am venit aici, după 2-3 luni eram dat afară. Am demonstrat că sunt un jucător puternic și mi-am demonstrat valoare pe teren. Mă bucur că mi-am ajutat echipa, de când am venit aici am ieșit pe datele Instat cel mai bun fundaș dreapta. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine, sunt un jucător care joc fotbal, sunt ofensiv și îmi fac treaba defensiv foarte bine.

Am o experiență și sunt un jucător echilibrat. Îmi fac singur autocriticata, sunt cu picioarele pe pământ, mă pregătesc foarte bine chiar dacă fac în ianuarie 34 de ani. Tot timpul am jucat. Cine nu muncește nu greșește. Eu încerc să joc mereu în față, se vorbește numai de centrări, de parcă sunt David Beckham, să le pun numai pe cap. Eu mi-am arătat valoarea și cu West Ham și cu Anderlecht și cu Craiova, încerc să-mi fac treaba cât mai bine pe teren”, a declarat Valentin Crețu la finalul meciului cu FC Argeș.

În urma victoriei cu FC Argeș, FCSB a ajuns la 11 puncte și a urcat un loc în clasament, până pe 13, peste Universitatea Cluj, dar cu un meci mai puțin.

În următoarea rundă, echipa lui Nicolae Dică va juca în deplasare, cu Petrolul Ploiești, iar FC Argeș, care a rămas pe locul 11, va primi vizita celor de la Universitatea Craiova.

