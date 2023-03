"Va vedea că acolo este locul lui". Ce trebuie să facă Octavian Popescu pentru a reveni în grațiile lui Gigi Becali

Octavian Popescu (20 ani), unul dintre jucătorii de perspectivă din echipa pregătită de Mihai Pintilii, în schimbul căruia Gigi Becali a declarat că așteapt să încaseze zeci de milioane de euro, a bifat o nouă prestație ștearsă, fiind scos de pe teren în minutul 75, fără mari realizări.

După ce Gigi Becali a anunțat că mijlocașul nu va mai fi titular, Mihai Stoica a explicat care este situația actuală a jucătorului și ce ar trebui să facă pentru a prinde din nou echipa de start.

"Tavi Popescu, nu ştiu dacă merită să fie rezervă. Dar astăzi, marţi, 21 martie 2023, cred că Florinel Coman este mai eficient pe poziţia de atacant lateral stânga, în 4-3-3. Că Tavi poate acoperi şi alte poziţii, o pot spune cu convingere de foarte multe timp.

Chiar dacă el consideră, la momentul ăsta, că poziţia lui cea mai bună este în partea stângă. Am spus-o şi o repet: Tavi Popescu este un jucător cu viziune. Şi când trimiţi în bandă un jucător de viziune, îi iei din calităţi.

Tavi are viziune, un pas excepţional. Am marcat goluri din pasele lui. Saltă mingea peste apărarea adversă cum rar vezi. Doar la jucătorii de geniu. Are un şut foarte bun. Cred că anul trecut este printre primii jucători cu goluri marcate din afara careului. El va vedea cu timpul că acolo este locul lui.

Noi nu jucăm 4-2-3-1, jucăm 4-3-3. La momentul ăsta, atacanţii noştri laterali sunt sunt Cordea şi Miculescu în partea dreaptă, Coman şi Popescu în partea stânga. Interi titulari sunt Olaru şi Edjouma", a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.

VIDEO | Declarațiile lui Gigi Becali după meciul cu Universitatea Craiova





Declarațiile lui Gigi Becali (20.03.2023) pe www.sport.ro