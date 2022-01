UTA i-a stabilit prețul lui David Miculescu! Mesaj pentru FCSB: "Sub nicio formă mai puțin!"

Internaționalul U21 a marcat șase goluri în Liga 1, iar la meciul cu Rapid, de pe Arena Națională, scor 1-1, a fost aproape de o reușită superbă, însă Horațiu Moldovan a scos de sub bară.

UTA Arad vrea cel puțin un milion de euro pentru David Miculescu

În urmă cu câteva luni, UTA a primit o ofertă oficială de la FCSB pentru David Miculescu, în valoare de 500.000 de euro, însă arădenii au refuzat-o. De asemenea, mai multe cluburi din Italia l-ar monitoriza pe tânărul atacant.

În ciuda refuzului, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat că rămâne interesat de David Miculescu, iar impresarul Bogdan Apostu a dezvăluit după meciul Rapid - UTA 1-1 că gruparea din Arad nu acceptă mai puțin de un milion de euro pentru atacant.

"Din ce știu eu, nu (n.r - UTA nu acceptă sub un milion de euro). Eu am spus din perspectiva în care am o relație bună cu cei de acolo. Nu e decizia mea, dar știu din discuțiile avute, că UTA nu vrea sub nicio formă să se despartă de el sub un milion de euro", a spus Apostu.

Agentul a anunțat și ce sumă ar trebui să plătească CFR Cluj pentru a-l transfera pe mijlocașul Roger încă din această iarnă. Brazilianul a semnat deja cu campioana, însă se va putea alătura lotului ardelenilor abia din sezonul viitor, din postura de jucător liber de contract.

"Cred că undeva la câteva sute de mii de euro. Sub banii ăsta e greu să plece. UTA vrea să-l păstreze și să obțină o poziție cât mai bună în clasament, ceea ce pe termen lung înseamnă și mai mulți bani din drepturi TV", a mai spus Apostu.