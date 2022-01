Gigi Becali s-a hotărât! Bagă mâna în buzunar și plătește. Planul pentru a-l aduce la FCSB pe fotbalistul-revelație

Patronul vicecampioanei a anunțat că nu mai dorește să facă transferuri la FCSB până nu va fi convins că echipa sa poate câștiga titlul în Liga 1, însă, pare că nu-l lasă mâna să renunțe la unul dintre tinerii care impresionează în campionatul intern.

Becali a anunțat în exclusivitate pentru sport.ro că „rămâne în continuare interesul nostru pentru David Miculescu”.

600.000 de euro le-a oferit Becali celor de la UTA pentru jucător, cu propunerea ca fotbalistul să rămână la Arad până la finele sezonului, însă nu a primit încă un răspuns.

În cazul în care UTA îi va respinge și aceată ofertă, după ce în vară i-a refuzat latifundiarului oferta de 500.000 de euro, Becali are planul făcut: va încerca să-l Miculescu gratis în vară, când îi va expira contractul cu UTA.

„E frumos, înalt, are o aliură de fotbalist. De vreo șase luni - un an am vrut să-l iau, acum am acționat. El mai are încă un an jumătate contract. Dacă nu-l dau, o să-l iau gratis”, a spus Gigi Becali la PROX.

David Miculescu este jucătorul lui UTA Arad, are 20 de ani și 1,90 m. Fotbalistul evoluează pe poziția de atacant și este cotat la 700.000 de euro.

În acest sezon, Minculescu a jucat în 20 din cele 21 de etape disputate în Liga 1, reușind să marcheze șase goluri.