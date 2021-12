Încă un român în Serie A! A fost aproape de FCSB, iar italienii anunță: "Vine pentru un milion de euro"

David Miculescu (20 de ani), atacantul celor de la UTA Arad, are o primă jumătate de sezon foarte bună în Liga 1, cu șase goluri în 20 de meciuri, iar evoluțiile sale au atras atenția celor de la FCSB, dar și mai multor cluburi din Italia.

David Miculescu, aproape de Sassuolo

Presa din Italia a scris recent că Lecce, Venezia și Sassuolo sunt interesate de Miculescu, însă ultima se pare că este acum în pole position pentru semnătura jucătorului de la UTA. Formația la care evoluează și Vlad Chiricheș ar fi dispusă să plătească suma de un milion de euro pentru atacant, atât cere clubul arădean.

"Sassuolo este pe urmele lui David Miculescu. Extrema de la UTA Arad costă un milion de euro. Directorul sportiv Carnevali pare convins de calitățile sale, iar în zilele următoare putem avea vești importante în acest sens. Este un atacant cu un fizic excelent, dar și cu o tehnică foarte bună. Miculescu pare pregătit să ajungă în Serie A, unde va fi înlocuitorul lui Boga la Sassuolo", scrie FantaCalcio.

Atacantul pe care ar urma să îl înlocuiască Miculescu la Sassuolo este Jeremie Boga (24 de ani). Francezul s-a înțeles cu Atalanta și urmeză să se transfere pentru aproximativ 22 de milioane de euro, conform presei din Italia.

Suma importantă de bani pe care Sassuolo o va încasa de la Atalanta va facilita transferul lui David Miculescu la formația de pe locul 13 din Serie A, susține sursa citată: "Un transfer low cost pentru Sassuolo, care îl va aduce în Serie A pe David Miculescu pentru doar un milion de euro. Jucătorul este cotat la 700.000 de euro".

David Miculescu se află și în atenția celor de la FCSB. Recent, managerul general Mihai Stoica anunța că echipa sa a făcut o ofertă de 500.000 de euro pentru atacant, sumă considerată prea mică de arădeni: "Noi am propus 500.00 de euro. Oferta a fost făcută. Clepsidra e pe masă, iar contractul se scurge. Miculescu mai are un an și jumătate cu UTA. Noi nu putem crește oferta. Ci doar putem să o scădem".

Atacantul a început să apară constant în echipa celor de la UTA Arad când avea doar 17 ani, în Liga 2. A debutat în Liga 1 sezonul trecut, când a marcat două goluri în 30 de meciuri, iar actuala stagiune este cea mai bună a sa de până acum, cu șase reușite în 20 de meciuri, dar și cu convocări constante la naționala U21.

David Miculescu ar urma să fie al treilea fotbalist de atac lansat de UTA Arad în ultimii ani, după Adrian Petre și Dennis Man. Primul era vândut în 2017 la Esbjerg, pentru 500.000 de euro, iar ulterior se întorcea în Liga 1, iar în schimbul celui de-al doilea a obținut aproximativ 1,7 milioane de euro, după transferurile la FCSB, respectiv Parma.