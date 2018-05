El este jucatorul care i-a COSTAT 40 de milioane de euro: "Asa se intampla in fotbal!" Cea mai DURA lovitura primita de Becali la Steaua

Primul jucator pe care Becali anunta ca va lua milioane de euro l-a costat scump pe patronul Stelei.

2004. Steaua anunta transferul tanarului atacant de la FCM Bacau, Andrei Cristea, pentru 1 milion de euro. Acesta avea apoi sa reuseasca o dubla in marea victorie cu Valencia, detinatoarea Cupei UEFA si "echipa anului 2004"!

Gigi Becali anunta ca Andrei Cristea va fi vandut pe o suma record de catre Steaua - 20 de milioane de euro! Primul jucator despre care spunea un asemenea lucru. Nu a mai avut loc marele transfer. Cristea a plecat in 2006 de la Steaua la Poli Timisoara la schimb cu Gigel Coman iar cele 20 de milioane pe care le dorea Becali nu au mai venit.

2018. FCSB era mare favorita la titlu de campioana cu 3 etape inainte de final. "Vor merge la plimbare la Iasi" spunea resemnat Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj. Insa n-a fost asa - desi a jucat ultima jumatate de ora cu un om in minus, Poli Iasi a castigat cu 1-0 dupa un contraatac pe finalul meciului finalizat de Andrei Cristea!

"Asa se intampla in fotbal, cand la 22 de ani am fost trimis la plimbare de Steaua..." a spus Andrei Cristea dupa acel meci. FCSB a pierdut apoi titlul la un punct - fara golul lui Cristea, FCSB ar fi fost peste CFR Cluj la golaveraj. Iar echipa lui Dica putea spera la o calificare in grupele UEFA Champions League, fiind cap de serie in primele 2 tururi preliminare. O calificare care aducea minim alte 20 de milioane de euro clubului.