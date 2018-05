Dumnezeu catre Becali: "Iti dau fotbalisti, dar nu ti-o bag si in poarta!" Cum arata DEZASTRUL FCSB in 2018

FCSB a reusit sa termine inca un sezon in care clubul nu mai e Steaua, patronul nu mai e patron, antrenorul nu e antrenor, managerul nu e manager, echipa nu e echipa, iar titlul a zburat catre o alta echipa mai slab cotata din provincie.

1. "Antrenorul trebuie sa faca ce ii zic, ca de aia l-am luat. Trebuie sa faca strategia pe care o vrea stapanul", spunea Becali in decembrie 2017. Dica a facut ce a vrut "stapanul" si acum tot este amenintat cu demiterea. Dar ce te faci cand "stapanul" nu se pricepe si strica jucaria? Pe el cine il da afara? Se pare ca stapanul stapanului este fotbalul. El l-a "concediat" in aceasta vara pe Becali, care a pierdut al treilea titlu consecutiv dupa ce a fost eliberat din inchisoare, in fata Astrei, Viitorului si CFR Cluj, echipe mai slab cotate si mai precar finantate. Desi se bate cu caramida in piept ca a invatat destul fotbal cat sa le dea si altora, de fapt Becali are doar o strategie economica, nu si una sportiva. In aceasta vara, ne-a aratat ca neglijarea disciplinei si desconsiderarea elementului sportiv au inceput sa ii afecteze afacerile sau, cum se spune in fotbal, "a calcat pe minge" sau "a dat cu stangul in dreptul". De altfel, in anul 2018, dupa pierderea definitiva a marcii "Steaua", business-ul FCSB a inceput sa se inscrie pe linia afacerilor sale insolvente sau falimentare, gen Avicola Iasi, Arcom sau Uzina Mecanica Dragasani. Sa vedem ce va urma...

2. Era nedrept ca FCSB sa iasa campioana a Romaniei din moment ce in vestiarul echipei exista cea mai mare concentrare de "figuranti" pe metru patrat din fotbalul romanesc. Nu era cinstit pentru spiritul sportiv ca un grup ghiftuit si cu atat de multe fite si mofturi sa ridice trofeul, chiar si intr-un fotbal mediocru, precum cel romanesc. Pe langa cele 3 bisericute - "batranii", "gasca Astra" si "banda Viitorul", care fac incompatibila tragerea carului intr-o singura directie, trebuie amintite fandoselile alibecsciene si cele budesciene, dar si faptul ca cel care a purtat banderola de capitan al echipei in acest sezon este acelasi care in urma cu 1 an il gratula pe un coleg de culoare cu apelativul "maimuta" si a fost supranumit "Printul Simularilor", pentru ca se arunca si cand este calcat pe umbra de adversari.

3. Apogeul penibilului ar fi ca presedintele Argaseala sa fi fost delegat din nou sa cauta prin cotloanele regulamentelor o chichita, care sa fie speculata in comisiile FRF si TAS, pentru a castiga titlul la masa verde. Culmea a fost ca non-patronul FCSB chiar a crezut ca Gica Hagi si Viitorul isi vor da viata pe teren la meciul cu CFR Cluj. Nu trebuie uitat ca, anul trecut, nasul lui Becali a fost tarat prin tribunale, a cheltuit o gramada de bani cu avocatii, a avut parte de nervi si par albit si i-a fost dat peste cap tot planul de investitii pentru intarirea lotului inaintea preliminariile Ligii Campionilor, dupa ce non-patronul FCSB nu a stiut sa piarda intr-un mod sportiv. Dar, in fond, e de inteles cand "fotbalul e doar o afacere".



4. Gigi Becali pare ca are dubla personalitate: odata spune ca el este patron si vorbeste in numele clubului, altadata ii "mitraliaza" pe Alibec si Dica si arunca echipa in bratele lui Vasi Geambazi, nepotul sau preferat, la fel de latifundiar si la fel de plimbat cu Maybach-ul ca si el. Din moment ce, in 2011, intr-un dialog televizat cu Victor Piturca, antrenorul ii reprosa ca vorbeste prea mult cu jurnalistii si dezvaluie secretele echipei, iar Becali spunea ca "eu mor daca nu vorbesc la TV. Ce, voiai sa ma imbolnavesc? Vrei sa fac cancer, spume la gura?", deducem ca spectacolul marca "Gigi Becali" va continua. La FCSB va fi din ce in ce mai greu sa ajunga antrenori de foarte mare calitate, care sa indure fitele jucatorilor, presiunea rezultatelor, publicul pretentios si slugarnicia fata de non-patron. Asa ca si rezultatele s-ar putea sa intarzie sa apara.

5. Pentru celelalte cluburi din Liga 1, faptul ca FCSB nu a castigat titlul e o veste excelenta. "Rechinii de apa mica" de la Astra, Viitorul, CFR Cluj, Poli Iasi, FC Botosani sau celelalte echipe din campionat isi freaca mainile, din moment ce pot sa il mai tapeze pe latifundiar inca un an de milioane de euro pentru jucatori pe care ei ii iau gratis. Ultimele exemple sunt Qaka si Morutan, care in urma cu 1 an, respectiv 2 ani, puteau fi cumparati pentru contravaloarea unei cafele, iar acum Becali arunca cu sutele de mii de euro in echipele care i-au adunat de prin parcuri. Daca Becali facea afaceri cu terenuri, in anii '90, la fel cum face cu fotbalisti, in 2018, acum se ocupa tot cu oieritul.

