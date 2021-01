Un patron din Liga 1 il doreste pe Diego Fabbrini! "Daca as putea, maine l-as transfera!"

Valeriu Iftime este interesat de situatia lui Fabbrini de la Dinamo si a declarat ca daca ar putea, l-ar transfera inapoi la FC Botosani.

Fabbrini se va intoarce in Romania duminica. El si-a depus deja memoriu si daca nu isi va incasa salariile restante, mijlocasul urmeaza sa plece de la Dinamo. Chiar si asa, este destul de dificil ca el sa se transfere la Botosani, echipa pentru care a mai jucat in 2018, dupa mutarea de la TSKA Sofia.

"Daca as putea si maine l-as transfera pe Fabbrini la FC Botosani. Dar din pacate nu ii pot oferi salariul pe care el il are la Dinamo. El a revenit in Romania pe un salariu de vreo 17.000 pe luna.

Ca nu l-a luat in ultimele luni, nu e treaba mea. Dar eu acesti bani nu ii pot da la Botosani. Insa mi-l doresc la noi la echipa. Daca nu vine la noi, atunci mi-ar placea sa se transfere in strainatate. Nu prea il mai vreau ca adversar", a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport.