EXCLUSIV | "E cel mai bun jucator care exista acum la FCSB!" Fotbalistul lui Becali care a IMPRESIONAT in ultimele meciuri

FCSB a obtinut prima victorie dupa trei infrangeri consecutive, insa jocul echipei nu mai impresioneaza.

Ros-albastrii raman lideri in campionat datorita golaverajului. Desi are cel mai bun atac din tara, FCSB nu mai reuseste sa inscrie la fel de mult, in special dupa plecarea lui Man.

Nici Coman si Tanase nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor, primul dintre ei avand un singur gol dupa ce a revenit pe teren, in urma accidentarii din meciul cu Backa Topola.

Cu toate astea, un singur jucator din echipa lui Becali a impresionat la ultimele meciuri. Darius Olaru, care a adus victoria FCSB-ului in meciul cu Chindia cu o executie superba a fost laudat de Valeriu Rachita.

"Olaru este cel mai bun jucator care exista acum la FCSB, e aproape complet si pe faza defensiva si pe faza de finalizare", a spus Valeriu Rachita la PRO X.

"MM nu e detinatorul adevarului absolut!"

Recent a izbuncnit si un 'scandal' al declaratiilor intre managerul general Mihai Stoica si Marcel Puscas, dupa declaratiile facute de fostul presedinte al Stelei.

Puscas a criticat politica de transferuri de la FCSB, pe care a pus-o pe seama lui MM Stoica, inclusiv aducerea lui Vukusic, iar acesta i-a oferit o replica acida.

Valeriu Rachita si-a exprimat opinia pe acest subiect. Fostul antrenor a avut cuvinte frumoase la adresa lui Vukusic, pe care il considera inca nepregatit, insa pentru care a cerut minute.

"Marcel Puscas a spus lucrurilor pe nume, MM ar trebui sa accepte si alte pareri, nu e detinatorul adevarului absolut. E normal sa isi apere clubul la care activeaza, dar trebuie sa le spunem lucrurilor pe nume.

Mie imi place Vukusic, a fost golgheter in tara de unde a venit. E un jucator care a venit nepregatit. Trebuie etichetat dupa cateva meciuri, daca va avea patronul rabdare cu el. FCSB, se vede, in ultimele patru meciuri a inscris un gol si a primit trei", a spus Rachita.