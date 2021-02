EXCLUSIV | Detalii de ULTIMA ORA despre situatia de la Astra dupa arestarea lui Niculae! Fiica patronului NU va fi noul conducator al echipei: "Sunt total eronate aceste lucruri!"

Astra Giurgiu trece printr-o perioada de incertitudine generata de arestarea patronului Ioan Niculae.

In club au aparut framantari legate de cine se va ocupa de soarta echipei in absenta lui Niculae. In ultimele zile au existat discutii conform carora fiica omului de afaceri, Adina Niculae, a fost desemnata sa administreze echipa de fotbal.

Bogdan Mara, directorul sportiv al clubului giurgiuvean, a declarat insa la PRO X ca aceste zvonuri sunt false si ca Adina Niculae nu va fi noul patron al Astrei.

Conform lui Mara, Niculae a delegat administrarea Astrei mai multor persoane din anturajul sau, printre care se numara si sotia sa, Nicoleta.

"Au aparut in presa in ultimele zile informatii referitoare la faptul ca doamna Adina Niculae va prelua fraiele echipei. Sunt total eronate aceste lucruri ca va fi noul patron al echipei. Domnul Niculae a desemnat oameni apropiati dansului care se vor ocupa de toate afacerile, iar printre acestea clar ca si la fotbal a dat asigurari ca activitatea noastra la echipa sa mearga in continuare.

Era vorba de doamna Nicoleta, sotia domnuui Niculae care a venit la hotel inainte de meciul cu Dinamo. A stat de vorba cu noi si a dat asigurari ca oamenii domnului Niculae vor avea grija de echipa si se vor asigura ca echipa va merge si mai bine ca pana acum.

Mai avem speranta ca putem sa ajungem in playoff. Echipa arata bine. Din fericre acum avem tot lotul valid. Jucatorii noi care au venit au inceput sa se remarce in angrenajul echipei", a spus Bogdan Mara la Ora Exacta in Sport.