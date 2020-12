Povestea dramatica a celui mai GREU copil din lume. Avea 100 de kilograme la 7 ani si a fost comparat cu un PUI DE ELEFANT

Dzhambulat Khatokhov, un luptator rus de sumo a carui greutate a intrat in Cartea Recordurilor, a murit in aceasta saptamana la numai 21 de ani.

Stirea trista n-a fost completata si de motivul decesului, stiindu-se doar faptul ca sportivul avea o problema medicala la rinichi. Dzhambulat Khatokhov va ramane un nume de referinta, in conditiile in care Guinness World Records i-a acordat in anul 2003 titlul de "cel mai greu copil din lume", la numai 2 ani el avand o greutate de 35 de kilograme (normalul variaza intre 10 si 15 kilograme).

Ulterior, cand avea 7 ani si 100 de kilograme, Khatokhov a fost subiectul principal al unui documentar in care greutatea sa a fost comparata cu cea a unui "pui de elefant". Mai departe, greutatea lui Dzhambulat a crescut constant, rusul atingand la 13 ani borna de 180 de kilograme.