ULTIMA ORA | Astra i-a reziliat contractul lui Dan Alexa! Antrenorul ar urma sa primeasca o suma URIASA

Din articol Dan alexa va incasa 180.000 de euro

Dan Alexa a fost pus pe liber de Ioan Niculae.

Potrivit gsp, Astra i-a desfacut contractul lui Alexa. Antrenorul avea contractul suspendat cu echipa patronata de Ioan Niculae, care l-a adus intre timp pe Bogdan Andone.

Suspendarea expira marti, iar clubul a luat decizia sa arupa intelegerea.

Dan alexa va incasa 180.000 de euro

Pentru ai rezilia contractul, Astra e nevoita sa ii plateasca salariul integral antrenorului. Alexa mai avea contract pana in vara lui 2021 si avea un salariu de 9000 de euro pe luna. Astfel, Alexa va incasa 180.000 de euro.

"Eu am fost batjocorit, desi am batut Steaua, Dinamo si CFR Cluj. Nu vreau sa fiu calcat in picioare. Poate nu sunt cel mai bun antrenor, dar am demnitate. Nu e genul meu sa fiu umilit. In ultimele doua saptamani am auzit trei antrenori care au refuzat Astra, iar unii aveau CV-ul cam subtire", spunea Alexa.