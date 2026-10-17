VIDEO Nicolae Stanciu, gol de maestru în China!

Nicolae Stanciu, gol de maestru în China! Stranieri
Alexandru Hațieganu
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Nicolae Stanciu (33 de ani) continuă să facă spectacol în China. 

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Nicolae StanciustranieriChinaDalian Yingbo
Din articol

Dalian Yingbo s-a impus pe teren propriu, scor 3-1, în fața echipei Shenzhen Xinpengcheng, într-un duel contând pentru etapa a 28-a din campionatul Chinei. 

Nicolae Stanciu, căpitanul învingătorilor, a deschis scorul în minutul 8 cu o execuție tehnică.

Nicolae Stanciu, gol de maestru pentru Dalian Yingbo  

Mijlocașul ofensiv a trimis din prima plasat din poziție centrală, de la 15 metri, imparabil pentru portarul advers. 

Echipa sa a mai marcat de două ori în minutele 42 și 54 și a încasat golul de onoare în 90+1'.

Stanciu, show în China

În stagiunea curentă, Stanciu a ajuns la 10 goluri și patru pase decisive în 25 de apariții, în campionatul Chinei. El a mai punctat de două ori în două apariții din cupă.

Nicolae Stanciu

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Cu două etape înainte de finalul campionatului, Dalian Yingbo ocupă locul doi în clasament cu 46 de puncte. Chengdu Rongcheng este lider, cu un avans de șase „lungimi”.  

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