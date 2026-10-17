Dalian Yingbo s-a impus pe teren propriu, scor 3-1, în fața echipei Shenzhen Xinpengcheng, într-un duel contând pentru etapa a 28-a din campionatul Chinei.
Nicolae Stanciu, căpitanul învingătorilor, a deschis scorul în minutul 8 cu o execuție tehnică.
Nicolae Stanciu, gol de maestru pentru Dalian Yingbo
Mijlocașul ofensiv a trimis din prima plasat din poziție centrală, de la 15 metri, imparabil pentru portarul advers.
Echipa sa a mai marcat de două ori în minutele 42 și 54 și a încasat golul de onoare în 90+1'.
Stanciu, show în China
În stagiunea curentă, Stanciu a ajuns la 10 goluri și patru pase decisive în 25 de apariții, în campionatul Chinei. El a mai punctat de două ori în două apariții din cupă.
Cu două etape înainte de finalul campionatului, Dalian Yingbo ocupă locul doi în clasament cu 46 de puncte. Chengdu Rongcheng este lider, cu un avans de șase „lungimi”.