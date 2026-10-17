Mijlocașul ofensiv a trimis din prima plasat din poziție centrală, de la 15 metri, imparabil pentru portarul advers.

Dalian Yingbo s-a impus pe teren propriu, scor 3-1, în fața echipei Shenzhen Xinpengcheng, într-un duel contând pentru etapa a 28-a din campionatul Chinei.

Echipa sa a mai marcat de două ori în minutele 42 și 54 și a încasat golul de onoare în 90+1'.

Stanciu, show în China

În stagiunea curentă, Stanciu a ajuns la 10 goluri și patru pase decisive în 25 de apariții, în campionatul Chinei. El a mai punctat de două ori în două apariții din cupă.