Turcii il vor cu ORICE PRET pe Alibec! Au trimis avionul dupa atacantul Astrei! Patronul REFUZA sa negocieze 

Denis Alibec vrea sa plece de la Astra Giurgiu, insa are probleme cu patronul Ioan Niculae.

Finantatorul Astrei nu este dispus sa il vanda pe atacant pe o suma mai mica de un milion de euro, in ciuda faptului ca va ramane liber de contract la anul si l-ar putea pierde gratis.

Alibec are deja doua oferte din Turcia, de la Gaziantep. Marius Sumudica a declarat in repetate randuri ca il vrea pe atacant in echipa sa, dar si de la Samsunspor, echipa din a doua liga.

Cei de la Samsunspor sunt dispusi sa plateasca 800 000 de euro pentru Alibec si sa ii ofere un salariu de 70 000 de euro pe luna. Pentru a demonstra interesul pentru atacant, turcii au trimis un avion pentru el, vineri, sperand ca oficialii Astrei ii vor permite sa plece pentru a face vizita medicala, conform Digi Sport.

Ioan Niculae refuza in continuare negocierile pentru ofertele care sunt sub un milion de euro. Patronul vrea sa recupereze banii pe care i-a dat pe Alibec atunci cand l-a cumparat de la FCSB.