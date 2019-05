"TOTI JUCATORII SUNT DE VANZARE". Cutremur la o echipa din Liga I! Situatia financiara disperata impinge la o decizie extrema: "Clubul nostru asa a trait, din vanzarea de jucatori"

Astra nu si-a platit jucatorii de luni bune, iar Alibec a ajuns sa se planga ca nu mai are bani nici de benzina. Mama sa, Emilia Stroe, a recunoscut ca ii trimite bani.

Astra Giurgiu, fosta campioana a Ligii I, trece prin momente dificile. Clubul din Giurgiu are datorii mari catre jucatori si risca sa inceapa sa ii piarda daca acestia isi vor depune memorii. Pentru a se redresa, Astra anunta ca e dispusa sa vanda orice fotbalist.

"Toti jucatorii sunt de vanzare"



Conducerea Astrei anunta ca toti fotbalistii sunt de vanzare. Petre Buduru, presedintele Consiliului Director al clubului, a vorbit in aceasta dimineata la PRO X.

"Alibec este oricand de vanzare! De fapt, toti jucatorii de la noi sunt de vanzare! Clubul nostru asa a trait, din vanzarea de jucatori", a spus Petre Buduru.

Astra se poate salva daca va castiga Cupa



Astra mai are o finala de Cupa Romaniei de disputat si o sansa enorma. Daca va cuceri trofeul, va merge in turul 2 al Europa League, unde va fi cap de serie. Giurgiuvenii pot castiga bani din participarea in cupele europene, bani care ar insemna pentru ei o gura de oxigen.