Cotat la 3.8 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Tavi Popescu a marcat un eurogol în confruntarea FCSB-ului din ultima etapă de campionat cu Oțelul Galați, partidă încheiată 2-0 în favoarea echipei lui Elias Charalambous.

Surpriză uriașă! Cât vrea să obțină Gigi Becali pe Tavi Popescu: „Nu suntem și noi oameni?”

Gigi Becali a vorbit despre Tavi Popescu și, mai în glumă, mai în serios, a precizat că vrea să obțină din nou 50 milioane de euro pentru serviciile winger-ului de la FCSB! De asemenea, latifundiarul din Pipera a precizat că nu a vândut niciodată la sub preț.

De când se află la gruparea roș-albastră, Octavian Popescu a bifat 123 de apariții, a reușit să marcheze 19 goluri și să paseze decisiv în 19 situații, în aproximativ 8.500 de minute petrecute în echipamentul FCSB-ului.

„50, nu 15! De ce să nu fie, nu suntem și noi oameni românii? Dacă are unul calitate îl exploatezi la maximum. Am vândut eu ceva sub preț? Pe Man l-am vândut cu 11 milioane, l-am vândut cu 9 milioane jumate pe Chiricheș, a fost vândut cu 7 de Tottenham, eu vând mai bine ca Tottenham. Eu l-am vândut cu 9 jumate, ei cu 7, pe Tănase eu l-am vândut cu 3, ei l-am dat gratis, vând mai bine ca ei.

Gardoș, care e acolo la voi, am luat pe el 6 jumate, apoi a plecat unde? La Craiova. Vând mai bine ca ei? La început, atunci, am crezut că iau 50 de milioane cu ochii închiși. De ce? Apăruse ăla, de la Real Madrid. Nu Vinicius, are viteză zici că-i Rolls Royce. Ba nu, la Barcelona. Am zis că dacă pe ăla se vehiculau sumele, ăsta al meu e mai bun. Am zis 'iau 50 de milioane pe el'.

Îi trebuie mai multă bărbăție, eu cred că are copilăria, i-a rămas, e mofturos, nu, adică, dorește foarte mult, dar trebuie mai multă bărbăție, pragmatism, puțin mai multă viziune. Nu mă refer că n-are viziune, el trebuie tot timpul dacă ai poziție de pasă, două trei situații ... De ce te învârți cu mingea, în loc să driblezi trei inși, dacă tu ai trei situații de pasă?

Când ai pasat, i-ai driblat pe ăia trei, că aia sunt lângă tine și l-ai eliberat pe coechipierul tău. Asta trebuie să explice un antrenor, să-i arate la meci ce a făcut, să ]i arate de 10 de ori faza, să nu mai faci așa. Fotbal știe, fotbal are în sânge”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Nebunie! Câte bilete s-au vândut la FCSB - CFR Cluj în doar o oră de la anunț

Marți, 1 august, s-au pus în vânzare biletele pentru FCSB - CFR Cluj, iar managerul general al vicecampioanei, Mihai Stoica, a anunțat pe rețelele social media câte s-au vândut în doar o oră de la anunțul oficial.

Astfel, MM a scris pe Facebook că au fost achiziționate online peste 6000 de bilete în doar o oră! Stadionul „Steaua” din Ghencea are o capacitate de 31.254 de locuri, iar fanii FCSB ar putea ocupa toată arena la meciul cu CFR.