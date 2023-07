”Am văzut niște aiureli”. Octavian Popescu a răspuns după ce a fost criticat

Octavian Popescu (20 de ani) a marcat primul său gol cu o execuție spectaculoasă, un șut de la distanță la care Relu Stoian, portarul gălățenilor, nu s-a putut opune.

După meci, decarul celor de la FCSB, aspru criticat de Gigi Becali după meciul cu CSKA 1948 Sofia, a oferit primele declarații.

Octavian Popescu: ”Apăruseră niște critici”

„Aveam nevoie de acest gol, mai ales că apăruseră niște critici. Mă bucur că am reușit să marchez și am reușit să ajut echipa să ia cele trei puncte. M-am descurcat și a doua repriză bine. Am făcut un meci bun. Am lipsit în primele etape din cauza cartonașului roșu, am avut o accidentare la echipa națională, nici acum nu sunt sută la sută.

Suntem pe drumul cel bun. Așteptăm meciul cu bulgarii și sperăm să mergem mai departe. Eu încerc să iau criticile care mă ajută. Am văzut niște aiureli la televizor ieri. Se știe ce se vorbește, nu mai are rost, eu încerc să iau ce e mai bun din critici.

Este presiune, la Steaua (n.r. - FCSB) este presiune mereu. Mereu suntem focusați să luăm cele trei puncte, așa suntem învățați. În fiecare an am pierdut punctele cu echipele din play-out”, a spus Octavian Popescu.

Oțelul Galați - FCSB 0-2. Vicecampioana, a treia victorie consecutivă

Chiar dacă Oțelul a avut două bare, iar Vlad Chiricheș a fost aproape de un autogol în prima parte a meciului, roș-albaștrii au câștigat trei puncte importante la Galați, pe un stadion arhiplin.

Octavian Popescu a deschis scorul în minutul 40, după ce Andrei Cordea i-a pasat la aproximatitv 25 de metri, iar winger-ul FCSB-ului a șutat fără să stea pe gânduri și a reușit, astfel, să marcheze o bijuterie.

În repriza secundă, Andrea Compagno l-a învins pe Relu Stoian cu un șut din apropierea careului, după ce vârful italian a rămas unu contra unu, în urma unui contraatac fulger al roș-albaștrilor.

Echipele de start

Oțelul Galați: Stoian - Rus, Yabre, Varela, Zhelev - Jardan, Neagu, Silva - Pop, Fatai, Cisotti

FCSB: Târnovanu - Pantea, Dawa, Chiricheș, Ov. Popescu - Edjouma, Șut, Djokovic - Cordea, Băluță, Oct. Popescu