„Am văzut jucători din Arabia care sunt jumătate cât el!” Jucătorul de la FCSB care l-a impresionat pe Marius Șumudică 

Florinel Coman (25 ani) are trei goluri consecutive și un assist în startul acestui sezon, confirmând forma bună în care se află. Fotbalistul este unul dintre cei mai buni jucători ai campionatului, iar recent și-a renegociat contractul cu FCSB, având o clauză de reziliere de doar cinci milioane de euro, în speranța că prinde un transfer.

Marius Șumudică îl laudă pe Florinel Coman: „Trebuie plătită suma asta!”

Fostul antrenor de la Al-Raed a vorbit despre fotbalistul român, care consideră că ar trebui să plece de la FCSB, asta în contextul în care clauza sa este extrem de mică. Mai mult, Marius Șumudică a declarat că Florinel Coman este ca valoare mult peste unii dintre jucătorii din Arabia Saudită pe care i-a întâlnit el.

„Îl ridicăm în slăvi pe Coman. Pentru mine e unul dintre cei mai buni jucători în momentul de față. Play-off-ul îl termină senzațional. E la națională. Joacă meci de meci. Are o clauză modică. Dar nu reușește să plece.

Eu cred că e o sumă care trebuie plătită în momentul de față pentru Coman. Are și vârstă. Are toate incredientele. Marchează. Cinci milioane... Am văzut jucători din Arabia care sunt jumătate cât Florinel”, a declarat Marius Șumudică la Digi Sport.