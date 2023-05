Om de bază în apărarea FCSB, Joonas Tamm, cotat la 800.000 de euro, potrivit site-urilor de specialitate, a bifat șapte meciuri în play-off și 28 în sezonul regulat, unde a reușit să marcheze și trei goluri.

Surpriză! De ce vrea Gigi Becali, de fapt, să renunțe la Joonas Tamm

Conform Antena Sport, Joonas Tamm ar avea 13 mii de euro pe lună la FCSB, iar în contractul său ar exista o clauză care ar putea fi activată, iar înțelegerea s-ar prelungi pe doi ani și estonul ar primi cu trei mii de euro în plus.

Sursa de mai sus a informat că Gigi Becali nu-și dorește ca Joonas Tamm să primească 16 mii de euro și plănuiește să-i ofere un nou contract după ce actualul expiră. Asta înseamnă că Joonas Tamm nu o va părăsi pe FCSB.

Joonas Tamm a ajuns la FCSB în luna iulie a anului trecut, iar în 2022 a fost desemnat cel mai bun fotbalist eston. Anterior, fundașul a ma jucat la formații precum Flora Tallinn, Desna, Sarpsborg, Trelleborgs, Vorskla Poltava sau Lillestrom.

Gigi Becali: „Nu poți să câștigi campionatul în doi jucători!”

La o zi după înfrângerea usturătoare suferită de FCSB, Gigi Becali și-a „mitraliat” fără milă jucătorii.

„Și greșeala mea că tot am avut încredere în Cordea ăsta, văd că se duce din ce în ce mai jos. Sorescu îi dă pase lui Borza la trei metri. Ovidiu Popescu, în care am avut încredere și am zis că are bărbăție, se ascundea de minge!

Nu poți să câștigi campionatul în doi jucători, în Coman și în Șut. Compagno a dat gol și nu l-am mai văzut pe teren. Dacă ai mentalitate de fotbalist, îl plimbi pe adversar până îl distrugi. La 2-0 zicea Coman că nu mai e de frică. Îi dai 7-0, pentru că ei s-au descoperit, dar noi ne-am speriat. În partea stângă ce s-a greșit? A ieșit Tavi, se ducea ca un șoricel după Borza.

A intrat Cordea, poate acolo s-a greșit. L-am băgat pe Cristea, că am zis are ăla galben. Dacă nu era Cristea, puteam să fim iar la campionat. A dat pasă la adversar. Bă, voi vă dați seama?! N-au, săracii, nicio vină”, a spus Gigi Becali, la o zi după dezastrul cu Farul.