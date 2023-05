Adrian Mititelu anunță că a dat lovitura pe piața transferurilor: "Va fi senzația Ligii 1!"

La începutul lunii mai, FC U Craiova anunța transferul lui Moses Abbey, un mijlocaș ofensiv ghanez, în vârstă de 20 de ani, care a evoluat în stagiune actuală la Ravenna, o formație din Serie D, a patra ligă din Italia.

Adrian Mititelu: "Moses Abbey va fi senzația Ligii 1!"

Oltenii susțineau la momentul prezentării că inclusiv AS Roma l-a monitorizat pe pe micuțul fotbalist ghanez, iar Adrian Mititelu crede acum că a dat lovitura cu transferul lui Abbey, căruia îi prefigurează un viitor fotbalist în România.

"Abbey va fi senzația Ligii 1, o să-l vedeți! Știți că am ochi, greu ratez eu. Va fi un jucător la fel de interesant ca Bahassa. Are ceva ce foarte greu găsești. Are tehnică în regim de viteză foarte mare și execuții. Va înnoda picioarele fundașilor din Liga 1.

Are 1.64m, înălțimea lui Diego Maradona. Așa cred eu, poate fac afirmații aiurea, dar rămâne ca timpul să confirme sau să infirme. Consider că am adus iar un jucător bun pentru Liga 1, care va anima fotbalul, va face fericiți suporterii noștri și va face nefericiți suporterii adverși", a spus Adrian Mititelu, la Fanatik.

Cum era prezentat Moses Abbey de FC U Craiova

În comunicatul oltenilor se preciza că Moses Abbey este un jucător "rapid, cu o tehnică în regim de viteză ridicată", dar și că a fost monitorizat de unul dintre granzii din Serie A, AS Roma.

"Fotbal Club Universitatea 1948 anunță faptul că mijlocașul ofensiv Moses Abbey, în vârstă de 20 ani, a semnat cu gruparea alb-albastră un contract valabil până la finalul următorului sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă trei ani.

Tânărul jucător ghanez, de picior stâng, care poate juca fie număr 8, fie număr 7, a evoluat în acest sezon pentru formația italiană Ravenna, din al patrulea eșalon.

Un jucător rapid, cu o tehnică în regim de viteză ridicată, Abbey este unul dintre cei mai prolifici jucători ai lui Ravenna în 2022/23, reușind să înscrie de nouă ori și să ofere șapte pase de gol în 34 apariții.

Născut în Accra, capitala republicii Ghana, micuțul mijlocaș a jucat numai în Italia pentru echipele Rende Calcio și Ravenna FC. Totuși, mijlocașul a fost monitorizat o perioadă de timp de formația din capitala Italiei, AS Roma.

Acesta a debutat în fotbalul profesionist în urmă cu doi ani, pe vremea când evolua pentru Rende Calcio, la vârsta de 18 ani și 6 luni, într-o partidă câștigată de echipa sa împotriva celor de la Città di Avireale, scor 1-0.

Micuțul ghanez se va alătură echipei din momentul în care perioada de transferuri se va deschide. Mult succes în tricoul alb-albastru, Moses!", a transmis FC U Craiova.