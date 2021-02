Anunt BOMBA la Parma! Aduce langa Man si Mihaila un atacant de nationala care lua salariu 16 milioane de euro pe sezon! Transferul sau nu costa NIMIC

Conducatorii Parmei fac eforturi sustinute pentru ca echipa sa se salveze de la retrogradare.

Dupa ce au dat 8.5 milioane de euro pentru Mihaila respectiv 13 milioane in schimbul lui Man, parmegianii l-au adus sub forma de imprumut de la Bayern Munchen pe tanarul atacant Joshua Zirkzee.

Se pare insa ca proprietarul american al clubului vrea sa se asigure ca echipa va fi in Serie A si in sezonul viitor si incearca aducerea si unui fotbalist cu experienta in atac, pe langa care sa se dezvolte acesti trei tineri.

Conform football-italia.net, fostul atacant al nationalei Italiei, Graziano Pelle, va face miercuri vizita medicala si, daca totul va fi in regula, va semna un contract pana la finalul sezonului cu optiune de prelungire pe inca un sezon cu echipa lui Man si Mihaila.

Pelle este liber de contract dupa despartirea de chinezii de la Shandong Luneng. Atacantul de 35 de ani s-a transferat in China in 2016 de la Southampton in schimbul sumei de 15 milioane de euro.

Graziano Pelle a castigat campionatul in Olanda cu AZ Alkmaar in 2009 si a jucat 20 de meciuri in nationala Italiei pentru care a marcat 9 goluri.