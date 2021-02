Parma, decizie de ultima ora dupa transferul lui Man! Ce mesaj a postat pe net special pentru romani

Italienii au facut o investitie importanta cu transferul lui Dennis Man.

Sunt convinsi ca-si vor recupera banii. Man e unul dintre tinerii de viitor pe care clubul crede ca-i va da mai departe pe o suma mare.

Profitand de popularitatea lui Man in Romania, administratorii conturilor online ale Parmei au tintit publicul din tara cu o campanie de marketing dedicata lui Dennis. Fanii romani sunt invitati sa cumpere tricoul oficial al Parmei cu numarul 98 printr-un mesaj in limba romana. Oamenii de vanzari de la Parma spera ca Man va aduce venituri importante si din vanzarea de produse cu numarul si numele sau. Un tricou oficial costa 99 de euro si poate fi livrat in Romania.

13 milioane de euro a costat Dennis Man, care a debutat in tricoul Parmei la doar 3 zile de la transfer. A jucat 15 minute in finalul partidei de la Napoli si s-a remarcat cu o pasa trimisa cu calcaiul pentru Conti. Parma a avut viata grea pe stadionul Diego Maradona. A pierdut cu 2-0 si lupta in continuare ca sa scape de la retrogradare.