Sfintele prelungiri! Ce diferență uriașă putea fi între FCSB și CFR Cluj

FCSB a beneficiat de înjumătățirea punctelor, grație regulemantului care îl nemulțumește pe Dan Petrescu. CFR avea un avantaj liniștitor față de urmăritoare, dar diferența putea fi mult mai mare fără golurile marcate în prelungiri de vicecampioana României.

În sezonul regulat, FCSB a obținut nu mai puțin de opt puncte cu golurile marcate în prelungiri. CFR Cluj, Universitatea Craiova și FC Voluntari, care se luptă cu echipa lui Petrea în play-off, dar și FCU Craiova și Chindia, au primit goluri în ultimele minute de joc de la FCSB.

Astfel, cu un calcul simplu, fără punctele obținute în prelungiri de FCSB, diferența față de CFR Cluj ar fi fost de 24 de puncte în sezonul regulat, echivalentul a 12 puncte în play-off! La această diferență s-ar mai adăuga și punctele obținute în prelungiri cu FC Argeș, în play-off.

Punctele obținute de FCSB în prelungiri, în sezonul 2021/2022 din Liga 1:

Chindia - FCSB 0-1 , 01.10,2021, Gol Constantin Budescu, din penalty (+2 puncte)

, 01.10,2021, Gol Constantin Budescu, din penalty (+2 puncte) Craiova - FCSB 2-3 , 28.11.2021, Gol Andrei Cordea (+2 puncte)

, 28.11.2021, Gol Andrei Cordea (+2 puncte) FCSB - CFR 3-3 , 23.01.2022, Gol Iulian Cristea (+1 punct)

, 23.01.2022, Gol Iulian Cristea (+1 punct) FCSB - FCU Craiova 2-2 , 06.02.2022, Gol Claudiu Keșeru, din penalty (+1 punct)

, 06.02.2022, Gol Claudiu Keșeru, din penalty (+1 punct) FCSB - FC Voluntari 1-0 , 06.03.2022, Gol Octavian Popescu (+2 puncte)

, 06.03.2022, Gol Octavian Popescu (+2 puncte) FC Arges - FCSB 2-3, 20.03.2022, Gol Andrei Dumiter (+2 puncte) - play-off

FCSB este pe locul doi, cu 37 de puncte, la cinci puncte distanță de CFR Cluj, care ocupă primul loc, cu 42 de puncte.

Toni Petrea, concluzii după FC Argeș - FCSB 2-3

„Important e că am câştigat. Am avut şi un om în plus. Am avut şi penalty-ul acela... Mă bucur că am reuşit să marcăm, să câştigăm. Trei puncte după un meci frumos, cu de toate, faze de poartă, penalty-uri, cartonaş roşu. Sper să o ţină tot aşa cei de la FC Argeş și în continuare.

Am ajuns în situaţia de a fi egalaţi de două ori, e păcat de efort, de munca depusă, să facem două goluri cadou. Trebuie să fim mai atenţi în unele momente. A fost un meci aspru, s-a văzut o dorinţă din partea adversarilor. Se motivează în plus, trebuie să ne obişnuim”, a spus Toni Petrea.