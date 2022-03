Gigi Becali are concurență pentru antrenorul dorit la FCSB: "Vreau să lucrez cu el, îl respect foarte mult"

Pe lângă FCSB, Ilie Poenaru are în viitor deschisă și varianta FC Argeș. Cristian Gentea, primarul Piteștiului, a recunoscut la Ora Exactă în Sport că și-ar dori să colaboreze cu tehnicianul care a lucrat în acest sezon la Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș.

Ilie Poenaru, așteptat la FC Argeș

În schimb, edilul a negat că ar avea deja un acord cu Ilie Poenaru prin care antrenorul să preia FC Argeș încă din sezonul viitor, acordându-i credit actualului tehnician al piteștenilor, Andrei Prepeliță.

"Pe domnul Poenaru îl apreciez foarte mult și îi doresc succes în activitatea lui viitoare. Am văzut ce se spune, e un antrenor foarte bun, îl respect foarte mult și o spun cu toată responsabilitatea că îmi doresc ca în viața asta să apuc să lucrez cu el. Îmi place foarte mult ca antrenor, dar Andrei Prepeliță a fost adus de mine personal ca jucător al echipei. I-am oferit șansa asta, iar el și-a făcut treaba foarte bine.



Îl susțin, l-am susținut și pe Mihai Ianovschi, n-a plecat din cauza mea, nu vreau să mai aud aceste lucruri. A spus-o chiar el. Eu i-am cerut să rămână. Acum, Andrei l-a ales pe Constantin Schumacher colaborator, așa că îi susțin și voi fi alături de ei", a spus Cristian Gentea, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.

Aflat în studio, Ilie Poenaru i-a mulțumit primarului din Pitești și a confirmat că și-ar dori să antreneze la un moment dat la FC Argeș, formație la care a jucat în perioada 2005-2010.

"Vă mulțumesc. Sigur că în viața asta și eu îmi doresc să ajung la Pitești, ținând cont de trecutul meu, am jucat 5 ani la Pitești, am fost jucător acolo și am avut momente foarte frumoase.

În momentul ăsta, ce se întâmplă acolo este benefic fotbalului și Piteștiul merită să aibă echipă în play-off. E un club de tradiție și merită să fie an de an în primele șase. Cu stadionul și emulația aceasta devine un club foarte puternic", a spus Ilie Poenaru.

Becali este fan Poenaru, dar mizează în continuare pe Toni Petrea

În direct la emisiunea Ora Exactă în Sport, Becali i-a transmis lui Ilie Poenaru că nu se pune problema unei colaborări în acest moment. Patronul FCSB vrea ca Toni Petrea să continue la echipă, chiar dacă nu va lua titlul.

Fostul secund al lui Laurențiu Reghecampf a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, iar Becali spune că este dispus să-i ofere o nouă înțelegere.

„A demonstrat, nu că zic eu. A făcut omul ce a făcut, dar nu se pune problema să colaborăm acum, pentru că eu am un antrenor, n-are rost să discutăm. Dacă vrea omul, și-l prelungește. Dacă nu ia titlul, ce? Ce vină are el? Vina e tot a mea. El are vreo vină?”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Toni Petrea se află la al doilea ”mandat” la FCSB. În primul a strâns 49 de meciuri (28 de victorii, opt rezultate de egalitate și 13 înfrângeri), iar acum a ajuns la meciul cu numărul 17 în cea de-a doua ”aventură” la vicecampioana României. În urma succesului cu FC Argeș, scor 2-3, FCSB s-a apropiat la cinci puncte de liderul CFR Cluj.