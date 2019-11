Cosmarul e aproape de sfarsit! Negoita a oferit ultimele detalii despre negocierile cu Catarama! Ce spune despre vanzarea clubului

Ionut Negoita a vorbit despre negocierile cu Viorel Catarama.

Ionut Negoita a vorbit despre stadiul negocierilor dintre acesta si Viorel Catarama pentru pachetul majoritar al clubului. Negoita a dezvaluit ca l-a vazut interesat pe Catarama sa preia clubul, dar pana lucrurile nu se concretizeaza ramane rezervat in declaratii.

"Eu tot ce pot sa spun este ca l-am vazut foarte interesat pe domnul Viorel Catarama sa preia pachetul majoritar de actiuni, dar eu sunt rezervat pana ca nu vad ca lucrurile se concretizeaza. Clubul se pote lista la bursa fara probleme. Din discutiile pe care le-am avut dansul vrea sa faca acest pas cat mai repede", a spus Negoita pentru doardinamo.ro

Ionut Negoita: "Nu stiu nimic despre asta!"



Negoita a vorbit si despre interesul lui Nicolae Badea de a prelua Dinamo.

"Nu stiu nimic despre asta. Nu m-a sunat. Dar am avut mai multe discutii despre vanzarea clubului cu alti oameni in aceasta perioada, de cand am anuntat ca vand pachetul majoritar cu 1 leu. Cine vine primul si indeplineste conditiile, adica da acel leu plus 500.000 de euro pe care trebuie sa-i aiba in momentul in care semnam actele si poate sa sustina ulterior clubul, aceluia ii voi preda actiunile", a mai spus Negoita.