Se desparte FCSB de omul „cheie”!? Becali a vrut să scape de el anul trecut, însă ar putea pleca în vară. Are deja ofertă

Thomas Neubert, considerat unul dintre cei mai buni preparatori fizici din fotbalul românesc, este dorit de un club din străinătate, iar Gigi Becali nu pare să se grăbească să-i prelungească înțelegerea, care expiră, potrivit Prosport, în vara aceasta.

Acest lucru poate face parte din planul lui Gigi Becali de a scăpa de german, asta după ce și-a manifestat nemulțumirea față de activitatea acestuia încă din vara anului trecut. Atunci nu l-a putut însă da afară, pentru că ar fit trebuit să-i plătească salariul pe toată durata contractuală, ceea ce n-ar fi avut sens.

Gigi Becali l-ar putea lăsa pe Thomas Neubert să plece în vară

În cosecință, nu este exclus ca Gigi Becali să aștepte ca înțelegerea cu Neubert să expire, pentru a încheia colaborarea cu acesta sau, de ce nu, pentru a încerca o diminuare a salariului acestuia, în contextul în care acum nu prea mai e mulțumit de munca preparatorului.

„Dar pe Neubert l-ați întrebat dacă vrea să plece de aici? Eu știu ce am de făcut. E treaba mea când îi prelungesc contractul lui X, Y sau Z, iar Neubert își face treaba bine la noi că de aia l-am angajat la FCSB. Am vorbit la palat ce am avut de spus”, ar fi spus Gigi Becali pentru sursa mai sus citată.

Thomas Neubert este, în momentul de față, cel mai bine plătit preparator fizic din fotbalul românesc, cu un salariul lunar de 10.000 de euro.

Preparatorul german și-a crescut cota în perioada 2012-2014, la prima experiență în România, când alături de Laurențiu Reghecampf a reușit să facă din FCSB o echipă care să domine campionatul intern. „Roș-albaștrii” au câștigat în acea perioadă două titluri de campioni și au reușit, în 2013, ultima calificare a unei echipe românești în grupele Ligii Campionilor.