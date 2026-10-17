EXCLUSIV „Se bate la titlu FCSB?” Ilie Stan a răspuns fără să ezite

„Se bate la titlu FCSB?” Ilie Stan a răspuns fără să ezite Superliga
SPORT.RO
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Ilie Stan a fost întrebat care sunt șansele lui FCSB la titlu în contextul revenirii lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor.

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Laurențiu Reghecampf a început cu o victorie al treilea mandat de antrenor la FCSB. Formația bucureșteană s-a impus pe teren propriu în fața Oțelului, scor 1-0, într-o partidă din runda 11 a Superlgii, decisă de golul lui Alexandru Stoian.

Gigi Becali a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf i-a spus că poate lua titlul cu jucătorii pe care îi are FCSB în acest moment.

Ce a spus Ilie Stan despre șansele la titlu ale lui FCSB

Andru Nenciu i-a avut invitați pe Robert Niță și pe Mihai Mironică la „matinalul” VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1. În timpul emisiunii, Ilie Stan a fost contactat telefonic și a abordat subiecte de actualitate din Superliga.

Fostul jucător de la Steaua a fost întrebat dacă FCSB are șanse la titlu în acest sezon, în contextul revenirii lui Laurențiu Reghecampf pe banca formației bucureștene. 

Ilie Stan nu a oferit un răspuns clar, dând de înțeles că nu se poate pronunța încă, având în vedere că Reghe are doar un meci pe banca roș-albaștrilor de la revenire.

„(n.r. FCSB se poate bate la titlu?) Îmi este cam greu să spun în momentul de față”, a spus Ilie Stan, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

FCSB are 15 puncte după 11 etape jucate și se află pe locul 9 în clasamentul Superligii. Roș-albaștrii sunt la 14 puncte de liderul Dinamo, care are însă cu un meci în plus, și la doar două „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off. 

Ilie Stan a numit jucătorii din Superliga care l-au impresionat: „Creștere extraordinară”

Fostul fotbalist de la Steaua a fost întrebat în cadrul intervenției sale din emisiune care sunt jucătorii pe care i-a remarcat în acest start de sezon din campionatul românesc.

Ilie Stan i-a desemnat pe Cătălin Cîrjan și pe Olimpiu Moruțan, iar despre jucătorul de la Rapid a spus că a crescut enorm de la revenirea în România.

(n.r. - Îți place un jucător din campionatul românesc?) Îmi place Cătălin Cîrjan, un jucător cu realizări și, de multe ori, cu execuții frumoase. Chiar înainte să intru în emisiune, îl auzeam pe Robert Niță că vorbea despre Moruțan. Moruțan este într-o creștere extraordinară. Are calități, dar îi trebuie continuitate. Îl ajută foarte mult și Daniel Pancu, pentru că îi oferă multă încredere”, a spus Ilie Stan, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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