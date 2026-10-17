Laurențiu Reghecampf a început cu o victorie al treilea mandat de antrenor la FCSB. Formația bucureșteană s-a impus pe teren propriu în fața Oțelului, scor 1-0, într-o partidă din runda 11 a Superlgii, decisă de golul lui Alexandru Stoian.

Gigi Becali a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf i-a spus că poate lua titlul cu jucătorii pe care îi are FCSB în acest moment.

Ce a spus Ilie Stan despre șansele la titlu ale lui FCSB

Andru Nenciu i-a avut invitați pe Robert Niță și pe Mihai Mironică la „matinalul” VOYO SPORT LIVE, de pe VOYO SPORT 1. În timpul emisiunii, Ilie Stan a fost contactat telefonic și a abordat subiecte de actualitate din Superliga.

Fostul jucător de la Steaua a fost întrebat dacă FCSB are șanse la titlu în acest sezon, în contextul revenirii lui Laurențiu Reghecampf pe banca formației bucureștene.

Ilie Stan nu a oferit un răspuns clar, dând de înțeles că nu se poate pronunța încă, având în vedere că Reghe are doar un meci pe banca roș-albaștrilor de la revenire.

„(n.r. FCSB se poate bate la titlu?) Îmi este cam greu să spun în momentul de față”, a spus Ilie Stan, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

FCSB are 15 puncte după 11 etape jucate și se află pe locul 9 în clasamentul Superligii. Roș-albaștrii sunt la 14 puncte de liderul Dinamo, care are însă cu un meci în plus, și la doar două „lungimi” de ultimul loc ce duce în play-off.