Mijlocașul în vârstă de 23 de ani a stabilit scorul final și a ajuns la trei goluri în acest sezon de campionat. Cîrjan a obținut și lovitura de la 11 metri din care a marcat, după un șut blocat cu mâna de Diaw.

Ilie Stan l-a remarcat pe Cătălin Cîrjan

La o zi după partida cu FC Botoșani, Ilie Stan a intrat prin telefon în direct la VOYO SPORT LIVE. Tehnicianul liber de contract din vară a fost întrebat de moderatorul Andru Nenciu dacă are un jucător remarcat din campionatul intern.

Tehnicianul l-a nominalizat pe Cătălin Cîrjan, fotbalistul lui Dinamo: „Îmi place Cătălin Cîrjan, un jucător cu realizări și, de multe ori, cu execuții frumoase”, a spus Ilie Stan la VOYO SPORT LIVE.

La momentul redactării acestui articol, Dinamo ocupă primul loc în clasament, cu 29 de puncte după 12 etape. Bilanțul formației din Ștefan cel Mare este de nouă victorii, două remize și o înfrângere.

Pentru echipa lui Zeljko Kopic urmează o deplasare pe terenul lui CFR Cluj, duminică, 25 octombrie, de la ora 19:00. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro.