Întrebat la VOYO Sport Live dacă a fost impresionat de Aymen Boutoutaou, Denis Drăguș, Meriton Korenica sau oricare alt transfer realizat de FCSB în ultima perioadă, Ilie Stan s-a declarat dezamăgit de atitudinea jucătorilor echipei patronate de Gigi Becali.

Ilie Stan: "Jucătorii aduși nu au demonstrat că merită să joace la FCSB. Sper ca Reghecampf să îi aducă la un nimit comun"

Fostul jucător al Stelei speră însă ca Reghecampf să rezolve această problemă la FCSB.

"Deocamdată nu au demonstrat că merită să joace pentru FCSB. Odată cu venirea lui Reghecampf... mulți jucători de la FCSB au calitate, dar problema este atitudinea.

Poate și pregătirea, pentru că au venit între etape. Sper ca Reghecampf să îi aducă la un numitor comun din toate punctele de vedere - și fizic, și tehnic - iar rezultatele să apară, pentru că lot au. Să fim serioși!", a spus Ilie Stan, la VOYO Sport Live.

Întrebat dacă FCSB se poate bate la titlu în acest sezon, Ilie Stan a răspuns: "Îmi este cam greu să spun în momentul de față".