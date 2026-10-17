VIDEO EXCLUSIV Întrebat despre jucătorii aduși de FCSB, Ilie Stan a reacționat dur

Întrebat despre jucătorii aduși de FCSB, Ilie Stan a reacționat dur Superliga
SPORT.RO
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Ilie Stan (59 de ani), fostul antrenor de la FCSB, nu este impresionat de nicio achiziție făcută de formația roș-albastră în ultima fereastră de mercato, însă speră ca noul antrenor Laurențiu Reghecampf să schimbe atitudinea jucătorilor.

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Din articol

Întrebat la VOYO Sport Live dacă a fost impresionat de Aymen Boutoutaou, Denis Drăguș, Meriton Korenica sau oricare alt transfer realizat de FCSB în ultima perioadă, Ilie Stan s-a declarat dezamăgit de atitudinea jucătorilor echipei patronate de Gigi Becali.

Ilie Stan: "Jucătorii aduși nu au demonstrat că merită să joace la FCSB. Sper ca Reghecampf să îi aducă la un nimit comun"

Fostul jucător al Stelei speră însă ca Reghecampf să rezolve această problemă la FCSB.

"Deocamdată nu au demonstrat că merită să joace pentru FCSB. Odată cu venirea lui Reghecampf... mulți jucători de la FCSB au calitate, dar problema este atitudinea.

Poate și pregătirea, pentru că au venit între etape. Sper ca Reghecampf să îi aducă la un numitor comun din toate punctele de vedere - și fizic, și tehnic - iar rezultatele să apară, pentru că lot au. Să fim serioși!", a spus Ilie Stan, la VOYO Sport Live.

Întrebat dacă FCSB se poate bate la titlu în acest sezon, Ilie Stan a răspuns: "Îmi este cam greu să spun în momentul de față".

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Ce transferuri a făcut FCSB în ultima fereastră de mercato

  • Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1,3 milion euro)
  • Meriton Korenica (CFR Cluj / 600.000 euro
  • Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro)
  • Denis Drăguș (Trabzonspor / gratis)
  • Karlo Muhar (CFR Cluj / gratis)
  • Arnold Garita (Shenzhen Juniors / gratis)
  • Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis)
  • Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis)
  • Luca Stancu (Hermannstadt / gratis)
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