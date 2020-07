Scenariul in care retrogradarea SUNA BINE pentru Dinamo! LPF pregateste un regulament DUR pentru a limita raspandirea Covid-19!

Dinamo ar putea avea mari probleme din cauza celor 10 cazuri de coronavirus din cadrul clubului.

Potrivit Antena Sport, LPF lucreaza la un regulament care va sanctiona dur echipele care se confrunta cu imbolnaviri.

De pilda, jucatorii care vor fi depistati pozitiv nu vor mai putea juca deloc pe parcursul sezonului, iar cluburile vor primi amenzi uriase.

Mai mult decat atat, daca o echipa nu va putea conta pe cel putin 16 jucatori pentru un meci, aceasta va pierde cu scorul de 3-0 la masa verde, iar daca va ajunge la doua astfel de rezultate, echipa ar putea sa fie exclusa din competitie.

Daca s-ar ajunge aici, clubul ar trebui sa se inscrie maxim in liga a 3-a.

In aceste conditii, Dinamo s-ar regasi intr-o situatie extrem de dificila avand in vedere ca pana acum au fost anuntate deja 10 cazuri de infectare in randul fotbalistilor din Stefan cel Mare.