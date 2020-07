Italienii se bat pe semnatura lui Cicaldau: "Jumatate din echipele din Serie A il vor!" Ce cluburi sunt interesate de mijlocasul oltenilor

Dupa prestatiile bune de la europeanul U21 din vara trecuta, Alexandru Cicaldau a confirmat in acest sezon si este unuldintre ce i mai buni jucatori de la Universitatea Craiova.

Fotbalistul in varsta de 23 de ani a reusit in actuala stagiune sa marcheze 16 goluri si sa ofere 8 pase decisive, in cele 39 de partide jucate in tricoul Universitatii.

Presa din afara a scris ca Everton, echipa antrenata de Carlo Ancelloti, este interesata de el, iar in Italia mai multe echipe echipe il doresc pe roman.

Corriere dello Sport a scris ca Sampdoria il doreste pe decarul Craiovei. Potrivit Tuttosport, Fiorentina s-a interesat de pretul lui, iar clubul italian a aflat ca daca vor sa obtina semnatura lui Cicaldau, trebuie sa scoata din buzunar 10 milioane de euro. Potrivit sursei citate, Atalanta, Sampdoria si Sassuollo il doresc pe internationalul roman.

"Toti sunt innebuniti dupa Cicaldau", noteaza calciomercato.com, citand Tuttosport, dezvaluind alte 4 cluburi unde jucatorul Stiintei ar putea ajunge: Lazio, Torino, Benevento (nou-promovata in Serie A), Monza (nou-promovata in Serie B).

Finantatorul echipei i-a sfatuit pe agentii jucatorului sa nu il streseze in aceasta perioada cu oferte de la cluburi. Chiar daca Rotaru a declarat ca nu isi va vinde jucatorii "ca la piata", presa din Italia scrie ca oltenii doresc 10 milioane pentru transferul lui Cicaldau, chiar daca clauza de reziliere din contract este de 7 milioane de euro.

"Jumatate din echipele din Serie A il vor pe Cicaldau. Pentru el, Cracovia vrea nu mai putin de 10 milioane de euro. Atalanta, Sassuollo si Samdoria il mai doresc", scrie labaroviola.com, incurcand numele orasului polonez cu cel al orasului din sudul Romaniei.