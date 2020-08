Cicaldau, in UMBRA a doi super-mijlocasi! Everton NEAGA interesul pentru orice jucator roman: "Doar ei vor fi adusi in aceasta vara"

Transferul lui Cicaldau in Premier League, la Everton, a fost negat de persoane din anturajul clubului.

Everton este pe cale sa se inteleaga cu doi super-mijlocasi, insa, din pacate, Cicaldau nu se afla printre acestia.

Clubul din Premier League nu monitorizeaza in prezent niciun fotbalist roman si singurele transferuri pe care le va face in vara aceasta sunt brazilianul Allan, de la Napoli, si francezul Doucoure, de la Watford.

Mutarile mijlocasilor urmeaza sa fie oficializate in urmatoarele zile, iar Carlo Ancelotti a avut un cuvant important de spus in aducerea celor doi.

"Nimeni din Romania nu este pe lista de transferuri a clubului. Doar doi mijlocasi vor transfera in aceasta vara si acei fotbalisti vor fi Allan si Doucoure", au spus persoane apropiate conducerii lui Everton, pentru Ziare.com.

Allan (29 de ani) evolueaza la Napoli din 2015 si a fost dorit de echipe importante din Europa in ultimii ani, cum ar fi Barcelona sau Chelsea. Cota de piata a brazilianului este de 32 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt. 8 aparitii are Allan in echipa nationala a Braziliei.

Doucoure (27 de ani), cotat la 20 de milioane de euro, a fost adus de Watford in 2016 de la Granada.